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Esra Erol'un gözlerden uzak yaşayan kardeşi Bihter'i görenler çok şaşırıyor! ''Resmen kopyası''

Uzun yıllardır ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşan Esra Erol, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Sık sık ailesi ile çekildiği kareleri yayınlayan ünlü ismin kardeşini görenler çok şaşırdı. Esra Erol'un gözlerden uzak yaşayan kardeşi Bihter yorum yağmuruna tutuldu.

Esra Erol'un gözlerden uzak yaşayan kardeşi Bihter'i görenler çok şaşırıyor! ''Resmen kopyası''
Öznur Yaslı İkier

2004 yılında yayınlanan Kalp Gözü dizisiyle ekran macerasına başlayan Esra Erol, Cennet Mahallesi, Çemberimde Gül Oya, Alemin Kralı, Yalan Dünya gibi yapımlarda izleyici karşısına çıktı.

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Uzun zamandır da ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşan Esra Erol sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

KARDEŞLERİ

Sık sık ailesiyle karelerini yayınlayan ünlü sunucunun kız kardeşlerini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

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Eda ve Bihter adından iki kız kardeşi bulunan Esra Erol'un kardeşi Bihter ile olan benzerliği şaşırttı.

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YORUM YAĞDI

Bihter Erol'u görenler 'ikizi gibi', 'resmen kopyası', 'tıpkı ablası' gibi yorumlar yaptılar.

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Anahtar Kelimeler:
Esra Erol
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