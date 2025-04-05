Esra Erol'un kardeşi Eda Erol evleniyor! Sevgilisi bakın kimmiş

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol bir dönem ünlü şarkıcı Alişan ile yaşadığı aşkla gündemdeydi. Sürpriz bir şekilde nişanlanan ikili 1.5 ay sonra nikah masasına oturma kararı almıştı.

Sürpriz kararlar peş peşe gelirken ünlü çiftin ayrılık haberi herkesi şaşırtmıştı. Eda Erol, ayrılık sonrası yaptığı açıklamada, "Çok değerli nişanlımla yollarımızı iki medeni insan gibi ayırdık" demişti.

Stilist olan Eda Erol, uzun zaman sonra mutlu haberi sosyal medya hesabından paylaştı.

EVLİLİK TEKLİFİ ALDI

Sevgilisi Ekrem Karaçayır'dan evlenme teklifi alan Eda Erol, "Milyon kez evet. Sonsuza dek aşkım" notuyla peş peşe evlilik karelerine yer verdi. Eda Erol'un sevgilisinin pilot olduğu öğrenildi.