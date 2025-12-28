Esra Erol'un kardeşi Eda Erol hamile! Cinsiyet partisi yaptılar

Ünlü sunucu Esra Erol'un kardeşi Eda Erol, uzun süredir birlikte olduğu pilot sevgilisi Ekrem Karaçayır ile ağustos ayında görkemli bir düğünle evlendi. Adile Sultan Sarayı'nda düzenlenen düğün törenine Erol ve Karaçayır'ın aileleri ve yakın dostları katıldı.

Esra Erol düğünden kareleri "Dün gece orada sadece bir abla olarak değil, anne kalbiyle de vardım. Aynı evin duvarları arasında büyümek bizi kardeş yaptı; ama biz bununla yetinmedik. Kardeşlikten öte bir bağ kurduk. Hayatın iniş çıkışlarında hep yan yanaydık. Şimdi sen, hayatının aşkıyla çıktığın bu yeni yolculukta, biz yine tam kalbinde, yanı başındayız" notuyla yayınlamıştı.

Düğünden kısa süre sonra ise Eda Erol'un hamile olduğu ortaya çıktı. Eda Erol hamile olduğunu duyurarak cinsiyet partisi yaptı.

Erkek bir bebek bekleyen Eda Eerol paylaşımına ise "Birbirimize “biz” dediğimiz yerde başladı her şey… Şimdi sevgimiz büyüdü, aile olduk. Hoş geldin aramıza küçük mucizemiz" notunu düştü.