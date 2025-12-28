MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol hamile! Cinsiyet partisi yaptılar

Sunucu Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol kısa süre önce Ekrem Karaçayır ile evlendi. Eda Erol son olarak hamile olduğunu duyurdu ve cinsiyet partisi yaptı.

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol hamile! Cinsiyet partisi yaptılar

Ünlü sunucu Esra Erol'un kardeşi Eda Erol, uzun süredir birlikte olduğu pilot sevgilisi Ekrem Karaçayır ile ağustos ayında görkemli bir düğünle evlendi. Adile Sultan Sarayı'nda düzenlenen düğün törenine Erol ve Karaçayır'ın aileleri ve yakın dostları katıldı.

Esra Erol düğünden kareleri "Dün gece orada sadece bir abla olarak değil, anne kalbiyle de vardım. Aynı evin duvarları arasında büyümek bizi kardeş yaptı; ama biz bununla yetinmedik. Kardeşlikten öte bir bağ kurduk. Hayatın iniş çıkışlarında hep yan yanaydık. Şimdi sen, hayatının aşkıyla çıktığın bu yeni yolculukta, biz yine tam kalbinde, yanı başındayız" notuyla yayınlamıştı.

Esra Erol un kardeşi Eda Erol hamile! Cinsiyet partisi yaptılar 1

Düğünden kısa süre sonra ise Eda Erol'un hamile olduğu ortaya çıktı. Eda Erol hamile olduğunu duyurarak cinsiyet partisi yaptı.

Esra Erol un kardeşi Eda Erol hamile! Cinsiyet partisi yaptılar 2

Erkek bir bebek bekleyen Eda Eerol paylaşımına ise "Birbirimize “biz” dediğimiz yerde başladı her şey… Şimdi sevgimiz büyüdü, aile olduk. Hoş geldin aramıza küçük mucizemiz" notunu düştü.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Taşacak Bu Deniz’in Gökhan’ı nişan attı! Her şeyi sildilerTaşacak Bu Deniz’in Gökhan’ı nişan attı! Her şeyi sildiler
Ünlü model ve rapçi Ege de gözaltında! Yakalama kararı olan o ismin kankasıÜnlü model ve rapçi Ege de gözaltında! Yakalama kararı olan o ismin kankası

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Esra Erol Eda Erol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kuvvetli kar yağışı geliyor: İçişleri Bakanlığı uyardı

Kuvvetli kar yağışı geliyor: İçişleri Bakanlığı uyardı

Beyaz esaret! İstanbul istikametine geçişlerine izin verilmiyor

Beyaz esaret! İstanbul istikametine geçişlerine izin verilmiyor

İtalya, Semih Kılıçsoy'un golünü konuşuyor: "Sen delisin kardeşim"

İtalya, Semih Kılıçsoy'un golünü konuşuyor: "Sen delisin kardeşim"

İtirafçı olduğu iddia edilmişti! Sercan Yaşar'ın avukatı açıkladı

İtirafçı olduğu iddia edilmişti! Sercan Yaşar'ın avukatı açıkladı

Plastik poşetlere zam! 2026 fiyatı açıklandı: 50 kuruş veriliyordu, artık...

Plastik poşetlere zam! 2026 fiyatı açıklandı: 50 kuruş veriliyordu, artık...

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.