Esra Ezmeci 'kalça estetiği yaptırdı' iddialarına isyan etti! O fotoğrafı savundu sosyal medyada yorum yağdı

Sosyal medyada kendisine gelen mesajları yanıtlayan ve cinsel hayat konusunda tavsiyelerde bulunan klinik psikolog Esra Ezmeci bu defa estetik iddialarına verdiği yanıtla gündem oldu.

TikTok'ta bir görüntüsünü yayınlayan Esra Ezmeci 'Birazcık alt bölgesi kilolu bir insanım. Her zamanda öyleydim. Üst tarafım zayıftır al tarafım kilolu. İki kilo bile alsam direkt kalçamdan kilo alıyorum ya da basenlerimden.

Sonrasında gidip estetik yaptırdı deniyor. Hayır. Kilo aldığım dönemlerde estetik yaptırdım sanıyorlar. Kilo aldığımda yapısal olarak kalça ve basenlerimden alıyorum.' diyerek isyan etti.

SOSYAL MEDYA ONU KONUŞTU

Esra Ezmeci'nin bu savunması sosyal medya kullanıcılarını pek tatmin etmedi. Sosyal medyada; 'Bizde yedik', 'Çok kötü duruyor' gibi yorumlar yapıldı.