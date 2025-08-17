Esra Ezmeci'ye ilginç bir soru daha! "Sevgilim fetişmiş! 6 parmağım olduğunu görünce..."

Esra Ezmeci, ilişkiler üzerine kendisine gelen mesajları yorumlamaya devam ediyor. Daha önce de ilişkiler ve özel hayat üzerine gelen sıra dışı sorulara verdiği yanıtlarla dikkat çeken Ezmeci, cesur paylaşımlarıyla sık sık magazin basınında yer buluyor.

Psikolog Esra Ezmeci son olarak, sosyal medyada yaptığı “Bana soru sor” etkinliğinde yine dikkat çeken sorularla gündeme geldi. Bir takipçisi, “Çok ilgili sevgilim fetişmiş, 6 parmağım olduğunu görünce ayrıldı. Fetiş neden olunur?” şeklindeki mesajını paylaşınca yine gündem oldu.

"Bu durum aslında çocukluktan itibaren başlıyor" diyen Ezmeci yanıtında şunları söyledi:

"Daha çocukluğunda ayaklara sarılır, annesine, komşusuna sarılır. Çocuk cinsellik aklına geldiğinde, cinsel dürtüsü ayakla harekete geçiyor. Onu cinsel obje olarak görüyor. Bu durum terapilerle düzeltilebilir. Kişi takıntı geliştiriyor ayağa... Sizin durumunuzda da, 6 parmağınızın olması, o bunu durdurmuş olabilir. Takıntılı biriyle ilişki yaşamak çok zor kendi değişmek isterse terapi alacak."