Eşref Rüya bu akşam var mı, yok mu? Eşref Rüya 28. yeni bölüm ne zaman? Tarih verildi

Demet Özdemir ile Çağatay Ulusoy’un başrolünde yer aldığı Kanal D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya'nın yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Son bölümüyle reyting rekorları kıran dizi yılbaşı tatiline devam ediyor. Çarşamba akşamlarına damga vuran Eşref Rüya bu hafta Kanal D yayın akışında yer almadı.

Öznur Yaslı İkier

Kanal D ekranlarının sevilen ve büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Eşref Rüya her çarşamba yeni bölümüyle izleyicisini ekrana kilitliyor. Son olarak 27. bölümüyle ekrana gelen dizinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor.

Eşref Rüya'nın 28. yeni bölümüne yılbaşı arası verildi. Kanal D, yeni yıl tatilini iki hafta olarak gerçekleştirdiği için fenomen dizi bu hafta da yayın akışında yer almadı.

EŞREF RÜYA BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Demet Özdemir ile Çağatay Ulusoy’un ekranda fırtınalar estirdiği Eşref Rüya bu akşam yayınlanmayacak. Dizi yerine aynı saatte tekrar bölümü ekrana gelecek.

Eşref Rüya'nın yeni bölümü 14 Ocak'ta izleyicisiyle buluşacak.

EŞREF RÜYA 27. BÖLÜM ÖZETİ:

Eşref, oteli Kadir’den zeki bir planla geri aldıktan sonra bu kez hedefine eski evi koyar. Kadir’e karşı resmen başlattığı savaşta yetimler iki cepheye bölünür. Eşref, Kadir’e karşı kontrollü hareket etmeye çalışır fakat Sadık gözleri önünde can verince Eşref’in gözü döner. Kadir’le bir sonraki karşılaşmasında artık merhamete yer olmayacaktır.

Eşref’in cinayet işlediğine dair görüntüler Selma’nın eline geçince, Selma bu durumu kendi lehine kullanmaya karar verir. Nisan’ı büyük bir çıkmazın içine sokan Selma, Nisan aracılığıyla Eşref’ten çok daha büyük bir organizasyonun köküne inmeyi planlar. Sevdiği adam için hayatını riske atmayı göze alan Nisan ise planları doğrultusunda Eşref’le hararetli bir yüzleşme yaşayacaktır.

