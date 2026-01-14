MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi

Eşref Rüya'da kriz mi var? Necip Memilli her şeyi sildi

‘Eşref Rüya’ da Gürdal karakterini canlandıran Necip Memili yaptığı son hareketle gündeme geldi. Necip Memilli diziden ayrılıyor mu?

Eşref Rüya'da kriz mi var? Necip Memilli her şeyi sildi

Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya'da Gürdal Bozok karakterine hayat veren Necip Memili hakkında çıkan ayrılık iddiaları, oyuncunun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı hamleler sonrası magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı. Eşref Rüya'nın Gürdal'ı Necip Memilli diziden ayrıldı mı?

Necip Memilli sosyal medya hesabından yaptığı hamle ile dikkat çekti.

Eşref Rüya da kriz mi var? Necip Memilli her şeyi sildi 1

Oyuncu ‘Eşref Rüya’ dizisiyle ilgili tüm paylaşımlarını silip dizinin hesabını takipten çıktı. Bu harektten sonra Necip Memilli diziden ayrıldı mı merak edilse de resmi bir açıklama yapılmadı.

NECİP MEMİLLİ'NİN EŞREF RÜYA'DAKİ ROLÜ

Eşref Tek’in sağ kolu ve en güvendiği arkadaşı. Kadınlara düşkün, karizmatik ve çapkın. Cesur ve gözü kara bir tip, “Deli Gürdal” olarak da bilinmekte. Yetimler’in kirli işlerine koştururken oteldeki operasyonlarla da yakından ilgilenir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aşk orucunu bozdu! Sevgilisi bakın kim çıktı Aşk orucunu bozdu! Sevgilisi bakın kim çıktı
Sevgilisiyle tatile çıktı! Aşk pozları gündemdeSevgilisiyle tatile çıktı! Aşk pozları gündemde

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Necip Memili Eşref Rüya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da kar tahmini doğru çıkmıştı: Tarih verdi!

İstanbul'da kar tahmini doğru çıkmıştı: Tarih verdi!

Genç kızı kaçıran şahıs canlı yayında yakalandı!

Genç kızı kaçıran şahıs canlı yayında yakalandı!

Fenerbahçe'de yılın transfer bombası patladı! N'Golo Kante ile her konuda anlaşma sağlandı

Fenerbahçe'de yılın transfer bombası patladı! N'Golo Kante ile her konuda anlaşma sağlandı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltına alınmıştı! Karar belli oldu

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltına alınmıştı! Karar belli oldu

"Bolluk, bereket yılı olacak" dedi, tarih verdi! Maaşlara ciddi zam...

"Bolluk, bereket yılı olacak" dedi, tarih verdi! Maaşlara ciddi zam...

Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.