Eşref Rüya'da kriz mi var? Necip Memilli her şeyi sildi

Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya'da Gürdal Bozok karakterine hayat veren Necip Memili hakkında çıkan ayrılık iddiaları, oyuncunun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı hamleler sonrası magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı. Eşref Rüya'nın Gürdal'ı Necip Memilli diziden ayrıldı mı?

Necip Memilli sosyal medya hesabından yaptığı hamle ile dikkat çekti.

Oyuncu ‘Eşref Rüya’ dizisiyle ilgili tüm paylaşımlarını silip dizinin hesabını takipten çıktı. Bu harektten sonra Necip Memilli diziden ayrıldı mı merak edilse de resmi bir açıklama yapılmadı.

NECİP MEMİLLİ'NİN EŞREF RÜYA'DAKİ ROLÜ



Eşref Tek’in sağ kolu ve en güvendiği arkadaşı. Kadınlara düşkün, karizmatik ve çapkın. Cesur ve gözü kara bir tip, “Deli Gürdal” olarak da bilinmekte. Yetimler’in kirli işlerine koştururken oteldeki operasyonlarla da yakından ilgilenir.