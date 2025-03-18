Eşref Rüya'nın Afra'sı Ebrar Karabakan kimdir? Ebrar Karabakan kaç yaşında, aslen nereli, hangi dizilerde oynadı?

Kanal D'nin iddialı dizisi Eşref Rüya bu akşam birinci bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Yapımını Tims&B’nin, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizi daha başlamadan oyuncu kadrosu ve hikayesiyle dikkat çekti. Dizide 'Afra Akyol' karakterine hayat veren Ebrar Karabakan'ın kim olduğu merak edildi. İşte genç oyuncu hakkında tüm merak edilenler...

EŞREF RÜYA AFRA AKYOL KİMDİR?

Nisan’ın havai kız kardeşi. Baş belası, güzel ama sorumsuz bir genç kız. Özel bir üniversitede moda tasarım bölümünü bitirmeye çalışmakta. Nisan’ın uyarılarına rağmen başına buyruk davranmaktan vazgeçmez.

EBRAR KARABAKAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Ebrar Karabakan, 2006 İstanbul doğumludur. Karabakan, sosyal medya fenomeni ve oyuncudur.

Genç oyuncu, atv'nin sevilen dizilerden olarak Karadut adlı yapımda Begüm karakterine hayat vermişti.