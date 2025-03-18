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Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy başrolde! Eşref Rüya kimin hikayesi? Eşref Rüya gerçek mi, uyarlama mı?

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
18.03.2025 16:03
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Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un başrollerini paylaştığı Kanal D'nin heyecanla beklenen dizisi Eşref Rüya yarın ekran macerasına merhaba diyecek. Hafızalara kazınacak bir aşk hikayesi ile izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanan dizinin sahneleri daha başlamadan sosyal medyayı sallamayı başardı. Peki, Eşref Rüya kimin hikayesi? Eşref Rüya gerçek mi, uyarlama mı? İşte yeni dizi hakkında tüm merak edilenler...

Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy başrolde! Eşref Rüya kimin hikayesi? Eşref Rüya gerçek mi, uyarlama mı?

Çağatay Ulusoy’un ‘Eşref’, Demet Özdemir’in ‘Nisan’ karakterine hayat verdiği Kanal D'nin yeni dizisi Eşref Rüya yarın ilk bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Güçlü oyuncu kadrosu ve hafızalara kazınacak bir aşk hikayesi sunan hikayesiyle merakla beklenen diziye dair araştırmalar da hız kazandı. Eşref Rüya gerçek hikaye mi, uyarlama mı? İşte tüm detaylar...

EŞREF RÜYA KİMİN HİKAYESİ?

Çağatay Ulusoy dizide gözü kara, gücü, parası ve her şeyi olan ama ismini bilmediği bir aşkın esiri Eşref’i canlandırırken, Demet Özdemir ise Rüya’dan sonra Eşref’in kalbini ilk defa attıran genç müzisyen Nisan rolü ile izleyiciyle buluşacak. Eşref ve Nisan’ın hikayesi izleyicilerin kalplerine dokunacak, yıllar sonra özlenen bir aşk hikayesini ekrana getirecek.

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Eşref ve Nisan’ın hikayesi izleyicilerin kalplerine dokunacak, bir yanda Eşref ve onun gizemli dünyası diğer tarafta kendisini bir anda bu dünyanın içinde bulan Nisan’ın masumiyeti ikiliye tahmin edilmesi zor anlar yaşatacak.

Eşref Rüya dizisinin senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral tarafından kaleme alınıyor.

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EŞREF RÜYA KONUSU NEDİR?

Eşref, çocuk yaşta yetim kalmanın verdiği yalnızlıkla suç dünyasına itilmiş ve yıllar içinde suç dünyasında hüküm süren bir kimliğe bürünmüş. Onun için yetimler, kaybettiği ailesinin yerine koyduğu kardeşleri... Ancak bu aile, suç dünyasının ortasında var oluyor.

Bir yanda yeraltı örgütlerinin başında olmak gibi ağır bir sorumluluk taşıyan Eşref’in diğer yanda hep istediği huzur arayışı bitmiyor. Karşısına beklenmedik bir anda çıkan Nisan ise onu tahmin edilemeyecek bir rüzgarın içine sürükleyecek.

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EŞREF RÜYA OYUNCULARI KİMLER?

Eşref Rüya’nın kadrosunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper yer alıyor.

Mynet'in Sesi
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Yeni bir isim daha! Ünlü oyuncu kadroda Yeni bir isim daha! Ünlü oyuncu kadroda
Anahtar Kelimeler:
Çağatay Ulusoy Demet Özdemir Eşref Rüya
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