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Eşref Rüya'nın Irmak'ı Ceren Benderlioğlu kimdir? Ceren Benderlioğlu kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
18.03.2025 16:30
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Kanal D ekranlarının heyecanla beklenen dizisi Eşref Rüya yarın ilk bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Dizinin hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu şimdiden dikkat çekti. Eşref Rüya'nın kadrosundaki isimler hakkında araştırmalar hız kazandı. Bu kapsamda Eşref Rüya'nın Irmak'ı Ceren Benderlioğlu kimdir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte Benderlioğlu hakkında tüm merak edilenler..

Eşref Rüya'nın Irmak'ı Ceren Benderlioğlu kimdir? Ceren Benderlioğlu kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?

Kanal D’nin yeni dizisi Eşref Rüya daha ekrana gelmeden büyük heyecan yarattı. Hikayesi ile izleyiciyi derinden etkileyecek, tanıtımıyla merak uyandıran Eşref Rüya dizisi hakkında araştırmalar da yoğunlaştı. Bu kapsamda dizinin kadrosundaki isimler merak edildi. Peki, Eşref Rüya'nın Irmak'ı Ceren Benderlioğlu kimdir? Ceren Benderlioğlu kaç yaşında, aslen nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte tüm detaylar...

Eşref Rüya başlıyor! Eşref Rüya kimin hikayesi? Eşref Rüya başlıyor! Eşref Rüya kimin hikayesi?

EŞREF RÜYA IRMAK BOZOK KİMDİR?

Gürdal’ın kardeşi, Ravena Bosphorus Hotel 'in genel müdürü. Ayrıntıcı, düzenli, disiplinli ve titiz bir kadın. Her zaman modernlikten yana. Pratik zekası ve titizliği ile otelin yönetimine büyük katkı sağlar.

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CEREN BENDERLİOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Ceren Benderlioğlu, 1 Ekim 1983 tarihinde İstanbul'un Kadıköy ilçesinde doğdu.

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Yükseköğrenimini Trakya Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümünde tamamladı. Öğrencilik yıllarında dizi oyunculuğuna başladı. TRT yapımı Sahildeki Güneş Bahçesi adlı film, rol aldığı ilk sinema filmi oldu.

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2 Temmuz 2010 tarihinde Emir Benderlioğlu ile evlendi. 24 Nisan 2013 tarihinde Nur adında bir kızı dünyaya geldi.

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Eşref Rüya Ceren Benderlioğlu
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