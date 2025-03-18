Eşref Rüya'nın Irmak'ı Ceren Benderlioğlu kimdir? Ceren Benderlioğlu kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?

Kanal D’nin yeni dizisi Eşref Rüya daha ekrana gelmeden büyük heyecan yarattı. Hikayesi ile izleyiciyi derinden etkileyecek, tanıtımıyla merak uyandıran Eşref Rüya dizisi hakkında araştırmalar da yoğunlaştı. Bu kapsamda dizinin kadrosundaki isimler merak edildi. Peki, Eşref Rüya'nın Irmak'ı Ceren Benderlioğlu kimdir? Ceren Benderlioğlu kaç yaşında, aslen nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte tüm detaylar...

EŞREF RÜYA IRMAK BOZOK KİMDİR?

Gürdal’ın kardeşi, Ravena Bosphorus Hotel 'in genel müdürü. Ayrıntıcı, düzenli, disiplinli ve titiz bir kadın. Her zaman modernlikten yana. Pratik zekası ve titizliği ile otelin yönetimine büyük katkı sağlar.

CEREN BENDERLİOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Ceren Benderlioğlu, 1 Ekim 1983 tarihinde İstanbul'un Kadıköy ilçesinde doğdu.

Yükseköğrenimini Trakya Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümünde tamamladı. Öğrencilik yıllarında dizi oyunculuğuna başladı. TRT yapımı Sahildeki Güneş Bahçesi adlı film, rol aldığı ilk sinema filmi oldu.

2 Temmuz 2010 tarihinde Emir Benderlioğlu ile evlendi. 24 Nisan 2013 tarihinde Nur adında bir kızı dünyaya geldi.