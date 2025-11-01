Eşref Rüya'nın Çiğdem'i Büşra Develi son pozlarıyla olay oldu! Ceketinin içine hiçbir şey giymedi

"Fi", "Tatlı Küçük Yalancılar" gibi projelerle tanınan ve şimdilerde "Eşref Rüya" adlı dizide rol alan Büşra Develi, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Ünlü bir markanın reklam çekimi için kamera karşısına geçen Büşra Develi son pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

YORUM YAĞDI

Siyah bir takım elbise giyen Develi ceketinin içine ise hiçbir şey giymedi. Büşra Develi'nin peş peşe yayınladığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Ünlü isme sosyal medyada; 'kelimeler yetersiz kalır', 'çok güzelsin', 'yine harika görünüyor', 'bu kıza bayılıyorum' gibi yorumlar yapıldı.