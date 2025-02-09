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  4. Eşref Rüya'nın Eşref'i Çağatay Ulusoy'un mafya imajına sosyal medyada yorum yağdı

Eşref Rüya'nın Eşref'i Çağatay Ulusoy'un mafya imajına sosyal medyada yorum yağdı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
09.02.2025 15:02
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Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un başrolünde olduğu Eşref Rüya oyuncu kadrosuyla adından söz ettiriyor. yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın oturduğu Eşref Rüya sete çıktı. Çağatay Ulusoy’un Eşref rolüne hayat verdiği dizideki imajına yorum yağdı.

Eşref Rüya'nın Eşref'i Çağatay Ulusoy'un mafya imajına sosyal medyada yorum yağdı

Yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın oturduğu ve senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral tarafından kaleme alınan, dünyası ve hikayesi ile ekranda fırtınalar estirecek ‘Eşref Rüya’ sete çıktı. Eşref Rüya oyuncu kadrosu ve konusuyle merak uyandırdı.

Çağatay Ulusoy'un hayat verdiği Eşref, çocuk yaşta yetim kalmanın verdiği yalnızlıkla suç dünyasına itilmiş ve yıllar içinde suç dünyasında hüküm süren bir kimliği yansıtacak. Başarılı oyuncu bu rol için imaj değiştirdi.Bir mafyayı canlandıracak olan Ulusoy'un yeni imajı sosyal medyayı ikiye böldü.

Çağatay Ulusoy'u görenler "Sakal iyi ama saç olmamış", "Adam ne yapsa yakışıyor", "Çağatay'un bu halleri çok baydı", "Her zamanki sert bakışlar ve sıradan bir görünüm", "Çok sıkıldık Çağatay'ın tutmayan işlerinden" yorumlarında bulundu.

Yeni rolünü paylaştı! Çağatay Ulusoy ile başrolde Yeni rolünü paylaştı! Çağatay Ulusoy ile başrolde

Ekran görüntüsü 2025-02-09 145828

EŞREF RÜYA KONUSU

Sarsıcı aşk hikayesi ile soluksuz izlenecek bir suç dünyasının kapısını aralamaya hazırlanan ‘Eşref Rüya’, seyircileri ekran başına kilitleyecek. Çağatay Ulusoy dizide gözü kara, gücü, parası ve her şeyi olan ama ismini bilmediği bir aşkın esiri Eşref’i canlandırırken, Demet Özdemir ise Rüya’dan sonra Eşref’in kalbini ilk defa attıran genç müzisyen Nisan rolü ile izleyiciyle buluşacak.

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EŞREF RÜYA OYUNCULARI

Eşref Rüya’nın kadrosunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper yer alıyor.

Anahtar Kelimeler:
Çağatay Ulusoy Eşref Rüya
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