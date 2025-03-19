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Eşref Rüya'nın Faruk'u Ahmet Rıfat Şungar kaç yaşında, aslen nereli? Eşref Rüya Faruk kimdir?

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
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Kanal D ekranlarının heyecanla beklenen dizisi Eşref Rüya bu akşam ilk bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un başrollerini paylaştığı dizi güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle dikkat çekti. Dizideki oyuncular hakkında da araştırmalar hız kazandı. Peki, Eşref Rüya Faruk kimdir? İşte dizinin Faruk'u Ahmet Rıfat Şungar hakkında tüm merak edilenler...

Eşref Rüya'nın Faruk'u Ahmet Rıfat Şungar kaç yaşında, aslen nereli? Eşref Rüya Faruk kimdir?

Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un heyecanla beklenen dizisi Eşref Rüya bu akşam yayın hayatına merhaba diyecek. Tanıtımları, hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Eşref Rüya'daki oyuncular hakkında da araştırmalar yoğunlaştı. Eşref Rüya Faruk kimdir? Eşref Rüya'nın Faruk'u Ahmet Rıfat Şungar kaç yaşında? gibi soruların yanıtları da merak edildi. İşte tüm detaylar...

eşref rüya

EŞREF RÜYA KONUSU NEDİR?

Çağatay Ulusoy dizide gözü kara, gücü, parası ve her şeyi olan ama ismini bilmediği bir aşkın esiri Eşref’i canlandırırken, Demet Özdemir ise Rüya’dan sonra Eşref’in kalbini ilk defa attıran genç müzisyen Nisan rolü ile izleyiciyle buluşacak.

AHMET RIFAT

EŞREF RÜYA FARUK KİMDİR?

Eşref’in ekibinin en genci. Analitik zekası yüksek ve diğerlerine nazaran entelektüel bir adam. Eşref’in yanında finans ve muhasebe uzmanı olarak çalışmakta. Duygusal ve nazik yapısı sebebiyle ilk bakışta kimse onun mafya için çalıştığına ihtimal vermez.

AHMET RIFAT ŞUNGAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

9 Temmuz 1983 yılında İstanbul’da doğan Ahmet Rıfat Şungar, 1.82 boyunda ve yengeç burcudur. Kartal Süleyman Demirel Anadolu Lisesi’ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nü kazanmış ve mezun olmuştur.

Ahmet Rıfat Şungar, dünyaca ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan’a 61’inci Cannes Film Festivali’nde ‘En İyi Yönetmen’ ödülünü kazandıran ‘Üç Maymun’ adlı filmin baş karakterlerinden İsmail’i canlandırmıştır.

AHMET KAPKA

Televizyonda ‘Hatırla Sevgili’, ‘Es Es’, ‘Merhamet’ gibi popüler dizilerle tanınan Ahmet Rıfat Şungar, son olarak, Aşk ve Gurur dizisinde Kadir karakterine hayat vermiştir.

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Ahmet Rıfat Şungar Eşref Rüya
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