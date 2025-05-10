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Eşref Rüya’nın güzeli Büşra Develi aşka geldi! Gizemli sevgilisini ilk kez gösterdi

Şimdilerde ekranların fenomen dizisi Eşref Rüya'da 'Çiğdem' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Büşra Develi yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Develi yeni sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaştı ancak hiçbir etiket koymadı. Ünlü ismin bu paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Eşref Rüya’nın güzeli Büşra Develi aşka geldi! Gizemli sevgilisini ilk kez gösterdi
Öznur Yaslı İkier

Tatlı Küçük Yalancılar, Tatlı İntikam, Mehmed: Bir Cihan Fatihi, Akıncı ve şimdilerde de Eşref Rüya projesinde boy gösteren Büşra Develi özel hayatıyla gündeme geldi.

Büşra Develi, geçtiğimiz aylarda yeni sevgilisiyle kameralara yansımıştı. Develi, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla aşkını ilk kez takipçileriyle paylaştı.

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Oyuncu, sevgilisiyle yer aldığı kareye yalnızca bir kırmızı kalp emojisi ekleyerek duygularını sade bir şekilde ifade etti.

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Ünlü ismin bu gönderisi kısa sürede beğeni toplarken Büşra Develi'nin gizemli sevgilisinin kim olduğu da merak edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Büşra Develi
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