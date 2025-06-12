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Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir ablası Derya ile poz verdi! Beğeni yağdı

Çağatay Ulusoy ile başrolü paylaştığı 'Eşref Rüya' dizisinde 'Nisan' karakterine hayat veren Demet Özdemir güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla dikkat çekiyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren ünlü isim bu defa ablasıyla gündem oldu. Demet Özdemir'in ablası Derya ile verdiği pozlar beğeni yağmuruna tutuldu.

Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir ablası Derya ile poz verdi! Beğeni yağdı
Öznur Yaslı İkier

No 309, Doğduğun Ev Kaderindir, Adım Farah gibi birçok başarılı projede rol alan ve şimdilerde de Eşref Rüya dizisiyle fırtınalar estiren Demet Özdemir her adımıyla gündem oluyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Demet Özdemir şimdi de ablası Derya ile verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı.

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Derya Özdemir, kardeşiyle pozlarına "Şanslı olduğum çok şey var ama sen hep ilk sıradasın. Çok güzel anılarımız var nicelerine" notunu düştü.

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YORUM YAĞDI

Demet Özdemir ve ablasının verdikleri pozlar kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Abla kardeşin pozlarına; 'çok güzelsiniz', 'harikasınız', 'ikisi de birbirinden güzel' şeklinde yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir Eşref Rüya
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