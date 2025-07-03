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Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'den havuz pozları! Beğeni butonu çöktü

Çağatay Ulusoy ile başrolünü paylaştığı Eşref Rüya dizisinde 'Nisan Akyol' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Demet Özdemir dizisinin sezon finali yapmasının ardından soluğu tatilde aldı. Sezonun yorgunluğunu atan Demet Özdemir'den havuz pozları geldi. Ünlü ismin peş peşe yayınladığı kareler kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'den havuz pozları! Beğeni butonu çöktü
Öznur Yaslı İkier

No 309, Doğduğun Ev Kaderindir, Adım Farah gibi birçok başarılı projede rol alan ve şimdilerde de Eşref Rüya dizisiyle ekranlarda olan Demet Özdemir dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte sezonun yorgunluğunu atmak için tatile koştu.

Eşref Rüya nın Nisan ı Demet Özdemir den havuz pozları! Beğeni butonu çöktü 1

Tatilden peş peşe paylaşımlar yapan Demet Özdemir'den cesur havuz pozları da geldi. Ünlü ismin kareleri kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Eşref Rüya nın Nisan ı Demet Özdemir den havuz pozları! Beğeni butonu çöktü 2

YORUM YAĞDI

Demet Özdemir'e sosyal medyada; 'bayılıyoruz sana', 'harika görünüyor', 'her hali olay kadın', 'çok ama çok güzel' gibi yorumlar yapıldı.

Eşref Rüya nın Nisan ı Demet Özdemir den havuz pozları! Beğeni butonu çöktü 3

KAZANCI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Güzel oyuncunun reyting rekorları kıran 'Eşref Rüya' dizisinden bölüm başı 1.5 milyon TL aldığı iddia edilmişti.

Eşref Rüya nın Nisan ı Demet Özdemir den havuz pozları! Beğeni butonu çöktü 4

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Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir Eşref Rüya
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