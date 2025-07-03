Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'den havuz pozları! Beğeni butonu çöktü

No 309, Doğduğun Ev Kaderindir, Adım Farah gibi birçok başarılı projede rol alan ve şimdilerde de Eşref Rüya dizisiyle ekranlarda olan Demet Özdemir dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte sezonun yorgunluğunu atmak için tatile koştu.

Tatilden peş peşe paylaşımlar yapan Demet Özdemir'den cesur havuz pozları da geldi. Ünlü ismin kareleri kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

YORUM YAĞDI

Demet Özdemir'e sosyal medyada; 'bayılıyoruz sana', 'harika görünüyor', 'her hali olay kadın', 'çok ama çok güzel' gibi yorumlar yapıldı.

KAZANCI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Güzel oyuncunun reyting rekorları kıran 'Eşref Rüya' dizisinden bölüm başı 1.5 milyon TL aldığı iddia edilmişti.