Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir evinin bahçesinden peş peşe paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Erkenci Kuş, Doğduğun Ev Kaderindir, Adım Farah ve Eşref Rüya gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Demet Özdemir özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sosyal medyada gündem oluyor.

Her adımı çok konuşulan ünlü isim son olarak evinin bahçesinde verdiği pozlarla dikkat çekti.

Yeşil kalp emojisi ile peş peşe paylaşımlarda bulunan Demet Özdemir'in bu gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

YORUM YAĞDI

Ünlü isme sosyal medyada; 'harika görünüyorsun', 'yine çok güzelsin', 'sana bayılıyorum', 'her hali çok güzel' gibi yorumlar yapıldı.

Demet Özdemir; İlk televizyon deneyimini, 2013-2014 yılları arasında FOX'ta yayımlanan Sana Bir Sır Vereceğim adlı dizide "Aylin" karakterini canlandırarak yaşadı.

Daha sonra Kurt Seyit ve Şura adlı dizide "Alya" karakterini, Tut Sözünü adlı sinema filminde ise "Demet" karakterini canlandırdı.

2018-2019 yılları arasında Star TV'de yayımlanan Erkenci Kuş adlı dizide "Sanem" karakterini canlandırdı. Erkenci Kuş dizisindeki performansı ile Murex D'or Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazandı.