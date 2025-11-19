Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'in Emirhan Topçu ile aşk yaşadığı iddia edildi! Yaş farkı dikkat çekti

No 309, Doğduğun Ev Kaderindir, Adım Farah gibi birçok başarılı projede rol alan ve şimdilerde de Eşref Rüya dizisiyle ekranda fırtınalar estiren Demet Özdemir özel hayatıyla gündeme geldi.

MagazinBurada'da yer alan habere göre; Kadir Güneş ile ayrıldığı konuşulan ünlü oyuncunun gönlünü Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu’ya kaptırdığı iddia edildi.

Demet Özdemir ve Beşiktaş’ın genç yıldızı Emirhan Topçu konu hakkında açıklama yapmazken sosyal medyada yayılan iddia ikilinin hayranlarını şimdiden heyecanlandırdı.

YAŞ FARKI DİKKAT ÇEKTİ

Aşk iddiası hakkında en çok konuşulan ayrıntı ise 33 yaşındaki yıldız oyuncunun, Emirhan Topçu’dan 8 yaş büyük olması oldu.