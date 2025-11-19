MAGAZİN

Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'in Emirhan Topçu ile aşk yaşadığı iddia edildi! Yaş farkı dikkat çekti

Başrolünü Çağatay Ulusoy ile paylaştığı Eşref Rüya dizisinde hayat verdiği 'Nisan Akyol' karakteriyle fırtınalar estiren Demet Özdemir şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi. Özdemir'in Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu ile aşk yaşadığı iddia edildi. İkili arasındaki yaş farkı dikkat çekti.

Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'in Emirhan Topçu ile aşk yaşadığı iddia edildi! Yaş farkı dikkat çekti
Öznur Yaslı İkier

No 309, Doğduğun Ev Kaderindir, Adım Farah gibi birçok başarılı projede rol alan ve şimdilerde de Eşref Rüya dizisiyle ekranda fırtınalar estiren Demet Özdemir özel hayatıyla gündeme geldi.

MagazinBurada'da yer alan habere göre; Kadir Güneş ile ayrıldığı konuşulan ünlü oyuncunun gönlünü Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu’ya kaptırdığı iddia edildi.

Eşref Rüya nın Nisan ı Demet Özdemir in Emirhan Topçu ile aşk yaşadığı iddia edildi! Yaş farkı dikkat çekti 1

Demet Özdemir ve Beşiktaş’ın genç yıldızı Emirhan Topçu konu hakkında açıklama yapmazken sosyal medyada yayılan iddia ikilinin hayranlarını şimdiden heyecanlandırdı.

Eşref Rüya nın Nisan ı Demet Özdemir in Emirhan Topçu ile aşk yaşadığı iddia edildi! Yaş farkı dikkat çekti 2

YAŞ FARKI DİKKAT ÇEKTİ

Aşk iddiası hakkında en çok konuşulan ayrıntı ise 33 yaşındaki yıldız oyuncunun, Emirhan Topçu’dan 8 yaş büyük olması oldu.

Demet Özdemir Eşref Rüya Emirhan Topçu
