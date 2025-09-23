Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir Londra Moda Haftası'nda! Defile izlemeye böyle gitti

No 309, Doğduğun Ev Kaderindir, Adım Farah gibi birçok başarılı projede rol alan ve şimdilerde de Eşref Rüya dizisiyle fırtınalar estiren Demet Özdemir Londra Moda Haftası'nda ortaya çıktı.

Londra Moda Haftası'nda Burberry SS26 gösterisine katılan Özdemir davet tarzıyla takipçilerinden tam not aldı.

Renkli uzun eteği ve üzerine aldığı renkli şalıyla peş peşe pozlar veren Özdemir defile izlemeye de deri trençkotu ile gitti.

YORUM YAĞDI

Saçı ve makyajıyla da beğeni toplayan Özdemir'e; 'her hali güzel', 'bu kadına bayılıyorum' gibi yorumlar yapıldı.