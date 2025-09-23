MAGAZİN

Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir Londra Moda Haftası'nda! Defile izlemeye böyle gitti

Başrolünü Çağatay Ulusoy ile paylaştığı Eşref Rüya dizisinde 'Nisan Akyol' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Demet Özdemir dizideki performansıyla büyük beğeni topluyor. Her adımı adeta olay olan ünlü isim şimdi de Londra Moda Haftası'nda boy gösterdi. Özel bir defile izlemeye giden Özdemir'in davet tarzı da takipçilerinden tam not aldı.

Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir Londra Moda Haftası'nda! Defile izlemeye böyle gitti
Öznur Yaslı İkier

No 309, Doğduğun Ev Kaderindir, Adım Farah gibi birçok başarılı projede rol alan ve şimdilerde de Eşref Rüya dizisiyle fırtınalar estiren Demet Özdemir Londra Moda Haftası'nda ortaya çıktı.

Londra Moda Haftası'nda Burberry SS26 gösterisine katılan Özdemir davet tarzıyla takipçilerinden tam not aldı.

Eşref Rüya nın Nisan ı Demet Özdemir Londra Moda Haftası nda! Defile izlemeye böyle gitti 1

Renkli uzun eteği ve üzerine aldığı renkli şalıyla peş peşe pozlar veren Özdemir defile izlemeye de deri trençkotu ile gitti.

Eşref Rüya nın Nisan ı Demet Özdemir Londra Moda Haftası nda! Defile izlemeye böyle gitti 2

YORUM YAĞDI

Saçı ve makyajıyla da beğeni toplayan Özdemir'e; 'her hali güzel', 'bu kadına bayılıyorum' gibi yorumlar yapıldı.

Eşref Rüya nın Nisan ı Demet Özdemir Londra Moda Haftası nda! Defile izlemeye böyle gitti 3

Demet Özdemir Eşref Rüya
