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Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir 'sezon finali' notuyla yayınladı! Olay pozlar...

Kanal D’nin Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’i bir araya getiren iddialı dizisi Eşref Rüya bu akşam sezon finali yapıyor. Yeni bölüm öncesi dizinin başrolü Demet Özdemir peş peşe paylaşımlar yaptı. Ünlü ismin 'sezon finali' notuyla yayınladığı kareler beğeni yağmuruna tutuldu.

Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir 'sezon finali' notuyla yayınladı! Olay pozlar...
Öznur Yaslı İkier

No 309, Doğduğun Ev Kaderindir, Adım Farah gibi birçok başarılı projede rol alan ve şimdilerde de Eşref Rüya dizisiyle fırtınalar estiren Demet Özdemir her adımıyla gündem oluyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Demet Özdemir şimdi de dizisinin sezon finali öncesi yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.

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Demet Özdemir, Eşref Rüya'nın sezon finali kutlama yemeğinden yaptığı paylaşımla beğeni topladı.

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Ünlü oyuncunun kutlama yemeğindeki cesur tarzı dikkatlerden kaçmadı. Demet Özdemir'in peş peşe yayınladığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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Ünlü isme sosyal medyada; 'çok güzel', 'yine harika', 'çok cesur' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir Eşref Rüya
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