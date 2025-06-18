Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir 'sezon finali' notuyla yayınladı! Olay pozlar...

No 309, Doğduğun Ev Kaderindir, Adım Farah gibi birçok başarılı projede rol alan ve şimdilerde de Eşref Rüya dizisiyle fırtınalar estiren Demet Özdemir her adımıyla gündem oluyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Demet Özdemir şimdi de dizisinin sezon finali öncesi yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.

Demet Özdemir, Eşref Rüya'nın sezon finali kutlama yemeğinden yaptığı paylaşımla beğeni topladı.

Ünlü oyuncunun kutlama yemeğindeki cesur tarzı dikkatlerden kaçmadı. Demet Özdemir'in peş peşe yayınladığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Ünlü isme sosyal medyada; 'çok güzel', 'yine harika', 'çok cesur' gibi yorumlar yapıldı.