Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir siyaha büründü! 'Sade ve şık'

Kanal D’de her bölümünde reytinglerde üst sıralara yerleşen Eşref Rüya dizisinin başrol oyuncusu Demet Özdemir, yalnızca ekrandaki başarılı performansıyla değil, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz günlerde 'Altın 61 Ödülleri'nde "Yılın İlham Veren Kadın" oyuncu ödülünü alan Özdemir, bu defa ELLE Style Awards 2026 Ödül Töreni'nde ortaya çıktı.

TAM NOT ALDI

Geceye vücudunu saran siyah parıltılı elbisesiyle katılan Özdemir, açık saçları ve büyük takılarıyla tam not aldı.

Demet Özdemir'in iddialı tarzına; 'sade ve şık', 'çok güzel', 'harika görünüyor', 'yine çok güzel' gibi yorumlar yapılıyor.