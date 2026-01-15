MAGAZİN

Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir siyaha büründü! 'Sade ve şık'

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Eşref Rüya’da “Nisan” karakterine hayat veren başarılı oyuncu Demet Özdemir ELLE Style Awards 2026 Ödül Töreni'nde ortaya çıktı. Güzel oyuncu geceye siyahlar içerisinde katıldı. Özdemir'in geceden pozları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Öznur Yaslı İkier

Kanal D’de her bölümünde reytinglerde üst sıralara yerleşen Eşref Rüya dizisinin başrol oyuncusu Demet Özdemir, yalnızca ekrandaki başarılı performansıyla değil, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz günlerde 'Altın 61 Ödülleri'nde "Yılın İlham Veren Kadın" oyuncu ödülünü alan Özdemir, bu defa ELLE Style Awards 2026 Ödül Töreni'nde ortaya çıktı.

Eşref Rüya nın Nisan ı Demet Özdemir siyaha büründü! Sade ve şık 1

TAM NOT ALDI

Geceye vücudunu saran siyah parıltılı elbisesiyle katılan Özdemir, açık saçları ve büyük takılarıyla tam not aldı.

Eşref Rüya nın Nisan ı Demet Özdemir siyaha büründü! Sade ve şık 2

Demet Özdemir'in iddialı tarzına; 'sade ve şık', 'çok güzel', 'harika görünüyor', 'yine çok güzel' gibi yorumlar yapılıyor.

Demet Özdemir Eşref Rüya
