Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir yeni yaşını kutladı! Doğum gününe özel iddialı pozlar

Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir başarılı oyunculuğu ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Her adımı adeta olay olan ünlü isim bu defa doğum günü pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Özdemir'in peş peşe yayınladığı iddialı kareleri kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Öznur Yaslı İkier

Eşref Rüya dizisinde hayat verdiği Nisan karakteri ile izleyici karşısına çıkan Demet Özdemir, her haliyle büyük beğeni topluyor.

Sosyal medya paylaşımları, açıklamaları ve özel hayatıyla dikkat çeken Demet Özdemir şimdi de doğum günü pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Eşref Rüya nın Nisan ı Demet Özdemir yeni yaşını kutladı! Doğum gününe özel iddialı pozlar 1

Siyah mini elbisesiyle peş peşe pozlar veren Özdemir paylaşımına; ''Bu yolculuğuma tanık olan, sadece beni ben olduğum için gözlerime bakan, sevginin her halini bana yaşatan tüm yol arkadaşlarıma söylüyorum ki; asıl siz iyi ki.

Eşref Rüya nın Nisan ı Demet Özdemir yeni yaşını kutladı! Doğum gününe özel iddialı pozlar 2

Sizlerle birlikte büyümek paha biçilemez … Hikayemi yazmamda bana yardım eden ve bunu tüm iyi niyetiyle yapan sizlere çok teşekkür ederim..'' ifadelerini not düştü.

Eşref Rüya nın Nisan ı Demet Özdemir yeni yaşını kutladı! Doğum gününe özel iddialı pozlar 3

Ünlü ismin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Demet Özdemir'e sosyal medyada; 'iyi ki doğdun', 'iyi ki varsın', 'seni çok seviyoruz', 'yeni yaşın güzellikler getirsin' gibi yorumlar yapıldı.

Eşref Rüya nın Nisan ı Demet Özdemir yeni yaşını kutladı! Doğum gününe özel iddialı pozlar 4

Demet Özdemir Eşref Rüya
