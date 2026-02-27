Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir yeni yaşını kutladı! Doğum gününe özel iddialı pozlar

Eşref Rüya dizisinde hayat verdiği Nisan karakteri ile izleyici karşısına çıkan Demet Özdemir, her haliyle büyük beğeni topluyor.

Sosyal medya paylaşımları, açıklamaları ve özel hayatıyla dikkat çeken Demet Özdemir şimdi de doğum günü pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Siyah mini elbisesiyle peş peşe pozlar veren Özdemir paylaşımına; ''Bu yolculuğuma tanık olan, sadece beni ben olduğum için gözlerime bakan, sevginin her halini bana yaşatan tüm yol arkadaşlarıma söylüyorum ki; asıl siz iyi ki.

Sizlerle birlikte büyümek paha biçilemez … Hikayemi yazmamda bana yardım eden ve bunu tüm iyi niyetiyle yapan sizlere çok teşekkür ederim..'' ifadelerini not düştü.

Ünlü ismin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Demet Özdemir'e sosyal medyada; 'iyi ki doğdun', 'iyi ki varsın', 'seni çok seviyoruz', 'yeni yaşın güzellikler getirsin' gibi yorumlar yapıldı.