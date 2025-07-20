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Eşref Rüya'nın yıldızı Çağatay Ulusoy bıyıklı haliyle yine gündemde! Sosyal medyayı ikiye böldü

Son dönemde ekranlarda yine fırtınalar estiren Eşref Rüya'nın yıldızı Çağatay Ulusoy imajıyla adından söz ettirdi. Yine bıyıklı haliyle gündeme gelen Ulusoy'a sosyal medyada yorum yağdı.

Eşref Rüya'nın yıldızı Çağatay Ulusoy bıyıklı haliyle yine gündemde! Sosyal medyayı ikiye böldü
Kubra Akalın

Hem TV için hem de digital platformlar için gelen projeleri kabul eden Çağatay Ulusoy son dönemde gündemde.

Demet Özdemir ile başrollerini paylaştığı 'Eşref Rüya' dizisi 18 Haziran 2025 Çarşamba günü sezon finali yapan Çağatay Ulusoy, 'Uyuyan Adam' filminde Ferman karakterini canlandıracak.

Eşref Rüya nın yıldızı Çağatay Ulusoy bıyıklı haliyle yine gündemde! Sosyal medyayı ikiye böldü 1

Anlaştığı projeler için sık sık imaj değişikliğine giden Ulusoy yine bıyık bıraktı. Bıyık bırakan 34 yaşındaki oyuncu görenleri şaşırttı.

İmaj değiştiren Çağatay Ulusoy'un son hali sosyal medyayı ikiye böldü. Kimi oyuncunun bu halini beğenirken kimi ise Tamer Karadağlı ve Bayhan benzetmesi yaptı.

Eşref Rüya nın yıldızı Çağatay Ulusoy bıyıklı haliyle yine gündemde! Sosyal medyayı ikiye böldü 2

Sosyal medyada " Bir insana her şey mi yakışır!", "Bıyık güzel bir hava katmış", "Her daim yakışıklı" yorumları da gecikmedi.

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Bıyıklı hali çok yakışmış!
Bıyık ona yakışmıyor.
Bayhan'a benzemiş
Tamer Karadağlı'ya benzemiş
Bu anket 10 saat 29 dakika sonra sonlanacaktır.
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Anahtar Kelimeler:
Çağatay Ulusoy
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