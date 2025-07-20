Eşref Rüya'nın yıldızı Çağatay Ulusoy bıyıklı haliyle yine gündemde! Sosyal medyayı ikiye böldü

Hem TV için hem de digital platformlar için gelen projeleri kabul eden Çağatay Ulusoy son dönemde gündemde.

Demet Özdemir ile başrollerini paylaştığı 'Eşref Rüya' dizisi 18 Haziran 2025 Çarşamba günü sezon finali yapan Çağatay Ulusoy, 'Uyuyan Adam' filminde Ferman karakterini canlandıracak.

Anlaştığı projeler için sık sık imaj değişikliğine giden Ulusoy yine bıyık bıraktı. Bıyık bırakan 34 yaşındaki oyuncu görenleri şaşırttı.

İmaj değiştiren Çağatay Ulusoy'un son hali sosyal medyayı ikiye böldü. Kimi oyuncunun bu halini beğenirken kimi ise Tamer Karadağlı ve Bayhan benzetmesi yaptı.

Sosyal medyada " Bir insana her şey mi yakışır!", "Bıyık güzel bir hava katmış", "Her daim yakışıklı" yorumları da gecikmedi.