Eşref Rüya'nın yıldızı Çağatay Ulusoy dinlenmek yerine film çekecek! 2 sürpriz partner...

Kanal D ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Eşref Rüya'da 'Eşref Tek' karakterine hayat veren Çağatay Ulusoy, dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte yeni projelere odaklandı.

Ulusoy bu yaz dinlenmek yerine film çekecek. İmajını film için yenileyen yakışıklı oyuncu 2 film anlaşması yaptığı Polat Yağcı’nın Poll Films şirketinin ilk filmi “Uykusuz Adam”ın ay sonuna doğru çekimlerine başlayacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; detayları şimdilik gizli tutulan filmde Çağatay Ulusoy’un partneri için teklif götürülen iki aday var.

Bu isimlerden biri genç kuşağın gözde yıldızlarından Hafsanur Sancaktutan, diğeri ise bir süredir setlerden uzak olan Elçin Sangu… Çağatay Ulusoy'un partnerinin hangisi olacağı şimdiden merak konusu...