MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Eşref Rüya'nın yıldızı Çağatay Ulusoy dinlenmek yerine film çekecek! 2 sürpriz partner...

Demet Özdemir ile başrolünü paylaştığı Eşref Rüya dizisindeki 'Eşref Tek' karakteriyle fırtınalar estiren Çağatay Ulusoy dizisinin sezon finali yapmasının ardından yeni film hazırlıklarına başladı. Ulusoy'a partner olması için iki sürpriz isim düşünüldü.

Eşref Rüya'nın yıldızı Çağatay Ulusoy dinlenmek yerine film çekecek! 2 sürpriz partner...
Öznur Yaslı İkier

Kanal D ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Eşref Rüya'da 'Eşref Tek' karakterine hayat veren Çağatay Ulusoy, dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte yeni projelere odaklandı.

Eşref Rüya nın yıldızı Çağatay Ulusoy dinlenmek yerine film çekecek! 2 sürpriz partner... 1

Ulusoy bu yaz dinlenmek yerine film çekecek. İmajını film için yenileyen yakışıklı oyuncu 2 film anlaşması yaptığı Polat Yağcı’nın Poll Films şirketinin ilk filmi “Uykusuz Adam”ın ay sonuna doğru çekimlerine başlayacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; detayları şimdilik gizli tutulan filmde Çağatay Ulusoy’un partneri için teklif götürülen iki aday var.

Eşref Rüya nın yıldızı Çağatay Ulusoy dinlenmek yerine film çekecek! 2 sürpriz partner... 2

Bu isimlerden biri genç kuşağın gözde yıldızlarından Hafsanur Sancaktutan, diğeri ise bir süredir setlerden uzak olan Elçin Sangu… Çağatay Ulusoy'un partnerinin hangisi olacağı şimdiden merak konusu...

Eşref Rüya nın yıldızı Çağatay Ulusoy dinlenmek yerine film çekecek! 2 sürpriz partner... 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eşi ölüm nedenini açıkladı! Cenaze detayı kahrettiEşi ölüm nedenini açıkladı! Cenaze detayı kahretti
Sezonu Alaçatı'da açtı! Plajdaki locaya bir kira parası ödedi Sezonu Alaçatı'da açtı! Plajdaki locaya bir kira parası ödedi

Anahtar Kelimeler:
Çağatay Ulusoy Elçin Sangu Hafsanur Sancaktutan Eşref Rüya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
En düşük emekli maaşı belli oldu! İşte yeni rakam

En düşük emekli maaşı belli oldu! İşte yeni rakam

Bülent Cihantimur doktorluktan geçici men edildi!

Bülent Cihantimur doktorluktan geçici men edildi!

5 yaşındaki Aslı Gül koca bir köyü yanmaktan kurtardı! Belediye Başkanı talimat verdi, ödüllendirildi

5 yaşındaki Aslı Gül koca bir köyü yanmaktan kurtardı! Belediye Başkanı talimat verdi, ödüllendirildi

Trabzonspor, Galatasaray'ı yıkan futbolcuyu 3 milyon Euro'ya getiriyor!

Trabzonspor, Galatasaray'ı yıkan futbolcuyu 3 milyon Euro'ya getiriyor!

Türkiye'nin dev kuruyemiş markası iflasın eşiğinde!

Türkiye'nin dev kuruyemiş markası iflasın eşiğinde!

Sezonu Alaçatı'da açtı! Plajdaki locaya bir kira parası ödedi

Sezonu Alaçatı'da açtı! Plajdaki locaya bir kira parası ödedi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.