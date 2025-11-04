MAGAZİN

Eşref Rüya'nın yıldızı Çağatay Ulusoy kardeşi Atalay'ı paylaştı! Herkes aynı şeyi söyledi! 'Karizma genetik'

Demet Özdemir ile başrolünü paylaştığı Eşref Rüya dizisiyle fırtınalar estiren Çağatay Ulusoy şimdi de kardeşi Atalay ile gündem oldu. Atalay Ulusoy, abisini sette ziyaret etti ve o anlara ait bir kareyi sosyal medyada paylaştı. Ulusoy kardeşlerin birlikte verdikleri poz, kısa sürede gündem oldu.

Öznur Yaslı İkier

Adını Feriha Koydum, Medcezir, İçerde, Gaddar ve Eşref Rüya gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy oyunculuğu kadar yakışıklılığıyla da dikkat çekiyor.

Eşref Rüya nın yıldızı Çağatay Ulusoy kardeşi Atalay ı paylaştı! Herkes aynı şeyi söyledi! Karizma genetik 1

KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Her adımı adeta olay olan ünlü isim şimdi de kardeşi Atalay Ulusoy ile gündeme geldi.

Atalay Ulusoy, abisini sette ziyaret ederek birlikte çekildikleri bir fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı.

Eşref Rüya nın yıldızı Çağatay Ulusoy kardeşi Atalay ı paylaştı! Herkes aynı şeyi söyledi! Karizma genetik 2

Kardeşlerin samimi pozu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Çağatay ve Atalay Ulusoy kardeşlere sosyal medyada; 'karizma genetik', 'benziyorlar' gibi yorumlar yapıldı.

Çağatay Ulusoy Eşref Rüya
