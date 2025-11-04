Eşref Rüya'nın yıldızı Çağatay Ulusoy kardeşi Atalay'ı paylaştı! Herkes aynı şeyi söyledi! 'Karizma genetik'

Adını Feriha Koydum, Medcezir, İçerde, Gaddar ve Eşref Rüya gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy oyunculuğu kadar yakışıklılığıyla da dikkat çekiyor.

KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Her adımı adeta olay olan ünlü isim şimdi de kardeşi Atalay Ulusoy ile gündeme geldi.

Atalay Ulusoy, abisini sette ziyaret ederek birlikte çekildikleri bir fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı.

Kardeşlerin samimi pozu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Çağatay ve Atalay Ulusoy kardeşlere sosyal medyada; 'karizma genetik', 'benziyorlar' gibi yorumlar yapıldı.