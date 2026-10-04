Eşref Tek'te Çağatay Ulusoy'un rol arkadaşı Görkem Sevindik oldu!

Eşref Rüya'nın ani finalinin ardından başrol Çağatay Ulusoy harekete geçti. Çağatay Ulusoy, TimsBi'nin patronları Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'la dijital dizi için el sıkıştı.

Eşref’in geçmişine odaklanacak yapımın oyuncular da merak ediliyordu. Oyuncu görüşmelerine hızlı bir şekilde başlanan "Eşref Tek" dizisinde Kadir rolünü canlandıran Görkem Sevindik Çağatay Ulusoy'un rol arkadaşı oldu.

Görkem Sevindik, Eşref'in geçmişine mercek tutan ve yeraltı dünyasında Kadir'le yaptığı güç birliğini gözler önüne serecek olan dizinin İstanbul'daki setiyle "Güneşin Doğduğu Yer"in Adana'daki çekimleri arasında mekik dokuyacak.

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EŞREF TEK NE ZAMAN?

Eşref Tek'in başrolü ve konusu açıklansa da henüz yayın tarihi belli değil. Dizi 8 bölüm yayınlanacak ve 1 Kasım'da sete çıkacak.