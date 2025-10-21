Estetiği fazla kaçırdı! İlayda Alişan'ın son hali gündem oldu! 'Gelin kaynana toprağından derler'

Çukur, Masumiyet, At eş Kuşları ve son olarak da Piyasa dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkan İlayda Alişan şimdi de son haliyle gündem oldu.

Şarkıcı Seda Sayan'la Beşiktaş'ın eski futbolcularından, yorumcu Sinan Engin'in oğulları Oğulcan Engin ile bir süredir aşk yaşayan İlayda Alişan estetiği fazla kaçırınca sosyal medyanın diline düştü.

Alişan'ın peş peşe yayınladığı karelerine; 'Gelin kaynana toprağından derler', 'sana ne olmuş?', 'kendine ne yaptın?', 'gibi yorumlar yapıldı.

Birkaç hafta önce imaj değişikliğine giderek saçlarını koyu renge boyatan Alişan yenide sarı saçlarına döndü. Güzel oyuncu son haliyle ise müstakbel kaynanası Seda Sayan'a benzetildi.