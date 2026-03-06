MAGAZİN

Tepkilere dayanamamış UNICEF'ten ayrılmıştı! Hadise yasal süreci başlattı

UNICEF Çocuk Hakları Savunucusu Hadise’nin Ramazan ayı için hazırlanan bağış videosundaki “Türkiye’den Gazze’ye, Sudan’dan Afrika’nın en uzak köylerine” ifadeleri tepki çekmiş Hadise gelen eleştiriler üzerine UNICEF'den ayrılmıştı. Sosyal medyada zorbalığa maruz kaldığını söyleyen Hadise yasa süreci başlattı.

Öznur Yaslı İkier

Hadise, geçtiğimiz haftalarda Ramazan ayı için UNICEF (Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Acil Yardım Fonu) ile hazırladığı video nedeniyle sosyal medyada eleştirilerin hedefi olmuştu. Bazı kullanıcılar, videonun Türkiye'yi 'yardıma muhtaç' bir ülke gibi gösterdiğini öne sürerek şarkıcıya tepki göstermişti.

Tepkilerin ardından açıklama yapan Hadise, videonun UNICEF'in gönderdiği metne göre hazırlandığını belirtmişti. Türkiye'yi zor durumda göstermek gibi bir niyeti olmadığını belirten şarkıcı, UNICEF ile olan iş birliğini sonlandırdığını duyurmuştu.

Zorbalığa maruz kaldığını söyleyen Hadise, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada hakkında çıkan vergi ve şirket iddialarının doğru olmadığını, ayrıca kendisine ait olmayan sözlerin kasıtlı paylaşıldığını ve linç kampanyası yürütüldüğünü belirtti.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Son günlerde müvekkilimiz Hadise Açıkgöz hakkında bazı sosyal medya platformlarında ve dijital mecralarda yürütülen organize karalama ve linç kampanyası kamuoyunun doğru şekilde bilgilendirilmesini gerekli kılacak bir noktaya ulaşmıştır. Birleşmiş Milletlere bağlı bir kuruluş olan UNICEF ile gerçekleştirilen bir sosyal sorumluluk çalışmasının ardından müvekkilimizin sosyal medya hesapları üzerinden yoğun bir siber zorbalık, hakaret ve iftira kampanyasına maruz kaldığı görülmektedir. Müvekkilimiz, tartışmaların büyümemesi ve yürütülen çalışmanın zarar görmemesi adına UNICEF ile olan iş birliğini sonlandırma kararı almıştır. Ancak bu iyi niyetli adıma rağmen hakaret içerikli paylaşımlar, ağır küfürler ve gerçekle hiçbir ilgisi bulunmayan iddialar artarak devam etmektedir.

"KAMUOYU SİSTEMATİK BİÇİMDE YANILTILMAKTADIR"

Özellikle bazı sosyal medya hesapları ve dijital platformlarda müvekkilimizin söylemediği ifadeler kendisine atfedilmekte, içerikler bağlamından koparılarak dolaşıma sokulmakta ve kamuoyu sistematik biçimde yanıltılmaktadır. Bunun yanı sıra müvekkilimiz hakkında vergi ve şirket yapısına ilişkin tamamen gerçek dışı iddialar da gündeme getirilmektedir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki hususları açıkça ifade etmek isteriz; Hadise Açıkgöz’ün Belçika’da faaliyet gösteren herhangi bir şirketi bulunmamaktadır. Türkiye’de gerçekleştirilen tüm konser, organizasyon ve sponsorluk faaliyetleri Türkiye’de kurulu şirketi üzerinden yürütülmekte ve Türk vergi mevzuatına uygun şekilde vergilendirilmektedir. Bu konuda ortaya atılan iddiaların tamamı asılsız olup kamuoyunu yanıltmaya ve müvekkilimizin itibarını zedelemeye yönelik niteliktedir.

YASAL SÜREÇ BAŞLATILDI

Sanatçılar toplumun bir parçasıdır ve elbette eleştirilebilirler. Ancak hakaret, iftira, nefret söylemi ve organize dijital linç ifade özgürlüğü kapsamında değildir. Bu nedenle sosyal medya platformlarında hakaret, küfür, iftira ve yalan bilgi yayarak müvekkilimizin kişilik haklarını ihlal eden tüm hesaplar hakkında; bu içerikleri bilinçli şekilde yaygınlaştıran kişi ve platformlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusu ve tazminat davaları dahil olmak üzere yasal süreç başlatılmıştır.

Dijital ortamın anonimliği hiç kimseye iftira atma, hakaret etme veya hedef gösterme özgürlüğü tanımaz. Hukukun koruduğu temel değerlerden biri kişilik onurudur ve bu onur hiçbir sosyal medya dalgasına teslim edilmeyecektir. Müvekkilimiz Hadise Açıkgöz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sanatını üretmeye, sahnesinde seyircisiyle buluşmaya ve toplumsal konularda duyarlılık göstermeye devam edecektir. Bununla birlikte sistematik yalan, iftira ve nefret kampanyalarına karşı hukuk önünde mücadele etmekten geri durmayacaktır.

