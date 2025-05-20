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Estetik iddiaları gündemdeydi! Göksel'den açıklama geldi! 'O fotoğraftaki kişiyi tanımıyorum'

Son günlerde paylaştığı görüntülerle sosyal medyanın diline düşen ünlü şarkıcı Göksel, 'estetik' iddialarına yanıt verdi. Ünlü şarkıcı "Arkadaşlar ben buyum. O fotoğraftaki kişiyi de tanımıyorum" ifadelerini kullandı.

Estetik iddiaları gündemdeydi! Göksel'den açıklama geldi! 'O fotoğraftaki kişiyi tanımıyorum'
Öznur Yaslı İkier

Sen Orda Yoksun, Denize Bıraksam, Bi Seni Konuşurum gibi şarkılarıyla tanınan Göksel, gerek kariyeri gerek sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isim, son paylaşımıyla gündem olmuştu. Yüzündeki değişimle dikkat çeken Göksel, estetik iddialarıyla ilgili günler sonra açıklama yaptı.

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Konser için gittiği Adana'dan bir video paylaşan 53 yaşındaki Göksel, estetik iddialarını da son noktayı koydu.

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"BEN BUYUM ARKADAŞLAR"

Ünlü şarkıcı, paylaşımına; "Arkadaşlar, ben buyum. O fotoğraftaki kişiyi de tanımıyorum" notunu düştü.

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