MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Estetikleri tek tek ifşa edilmişti! Defne Samyeli yaza veda edemedi! Peş peşe bikinili pozlar...

Yıllara meydan okuyan güzelliği ve fit hali ile sık sık gündeme gelen 53 yaşındaki iki çocuk annesi Defne Samyeli son dönemde estetik iddialarıyla gündeme gelmişti. Kalça protezi, yüz askısı gibi işlemler yaptırdığı iddia edilen Samyeli bu defa son pozlarıyla adından söz ettirdi.

Estetikleri tek tek ifşa edilmişti! Defne Samyeli yaza veda edemedi! Peş peşe bikinili pozlar...
Öznur Yaslı İkier

Haber sunuculuğunu bırakmasının ardından oyunculuk ve şarkıcılık yapan eski Türkiye güzeli Defne Samyeli sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Her adımı adeta olay olan ünlü isim estetik iddialarıyla gündeme gelmişti.

Estetikleri tek tek ifşa edilmişti! Defne Samyeli yaza veda edemedi! Peş peşe bikinili pozlar... 1

Ece Erken, Samyeli'nin güzellik sırrının yüz yogası olmadığını söyleyip kalça protezi ve yüz askısı gibi işlemler yaptırdığını iddia etmişti.

Estetikleri tek tek ifşa edilmişti! Defne Samyeli yaza veda edemedi! Peş peşe bikinili pozlar... 2

Defne Samyeli şimdi de son pozlarıyla dikkat çekti. Eylül sonuna gelmemize rağmen yaza veda edemeyen Samyeli peş peşe bikinili pozlarını yayınladı.

Estetikleri tek tek ifşa edilmişti! Defne Samyeli yaza veda edemedi! Peş peşe bikinili pozlar... 3

Bodrum’un sıcak güneşi ve mavi sularının tadını çıkaran Samyeli, deniz ve güneşin keyfini doyasıya yaşıyor.

Estetikleri tek tek ifşa edilmişti! Defne Samyeli yaza veda edemedi! Peş peşe bikinili pozlar... 4

Ünlü isim, tatil anlarını sosyal medya hesabından paylaşarak sevenleriyle buluşturmaya devam ediyor.

Estetikleri tek tek ifşa edilmişti! Defne Samyeli yaza veda edemedi! Peş peşe bikinili pozlar... 5

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Evinin önünde düşünce hastaneye koştu! Hastalığını öğrendi Evinin önünde düşünce hastaneye koştu! Hastalığını öğrendi
Reklam kazancı dudak uçuklattı! Kimse inanamadı Reklam kazancı dudak uçuklattı! Kimse inanamadı

Anahtar Kelimeler:
Defne Samyeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.