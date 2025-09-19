Estetikleri tek tek ifşa edilmişti! Defne Samyeli yaza veda edemedi! Peş peşe bikinili pozlar...

Haber sunuculuğunu bırakmasının ardından oyunculuk ve şarkıcılık yapan eski Türkiye güzeli Defne Samyeli sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Her adımı adeta olay olan ünlü isim estetik iddialarıyla gündeme gelmişti.

Ece Erken, Samyeli'nin güzellik sırrının yüz yogası olmadığını söyleyip kalça protezi ve yüz askısı gibi işlemler yaptırdığını iddia etmişti.

Defne Samyeli şimdi de son pozlarıyla dikkat çekti. Eylül sonuna gelmemize rağmen yaza veda edemeyen Samyeli peş peşe bikinili pozlarını yayınladı.

Bodrum’un sıcak güneşi ve mavi sularının tadını çıkaran Samyeli, deniz ve güneşin keyfini doyasıya yaşıyor.

Ünlü isim, tatil anlarını sosyal medya hesabından paylaşarak sevenleriyle buluşturmaya devam ediyor.