Eurovision 2025'te Azerbaycan İsrail'e 12 puan verdi! Sosyal medya yıkıldı: Kulaklarıma inanamadım

2025 Eurovision Şarkı Yarışması, İsviçre’nin Basel kentinde unutulmaz anlara sahne oldu. Ancak bu yıl müzikal performanslardan çok siyasi protestolar gündeme damgasını vurdu. İsrail temsilcisi Yuval Raphael, sahne aldığı sırada izleyicilerden yoğun tepkiler aldı. Özellikle Filistin bayrağı taşıyan izleyiciler, sanatçıyı ıslıklar ve yuhalamalarla protesto etti.

Tüm protestolara rağmen İsrail, yarışmayı ikinci sırada tamamladı. Azerbaycan’ın İsrail’e verdiği 12 puan ise yarışmaya damga vurdu.

Yarışma sonrası sosyal medyada, Türk kullanıcılar Azerbaycan’a tepki gösterdi. İsrail’e yönelik protestoların damga vurduğu bir atmosferde gelen bu destek, birçok kişi tarafından eleştirildi.

Twitter (X) ve Instagram başta olmak üzere birçok sosyal medya platformunda, Azerbaycan ve Eurovision2025 etiketleriyle binlerce yorum yapıldı. Türk seyirciler sosyal medyada "Kulaklarıma inanamadım", "Yazıklar olsun", "Her şeyi politik bir yarışma" yorumlarında bulundu.