MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Eurovision 2025'te Azerbaycan İsrail'e 12 puan verdi! Sosyal medya yıkıldı: Kulaklarıma inanamadım

Eurovision 2025'i kazanandan ziyade Azerbaycan'ın İsrail'e verdiği 12 tam puan sosyal medyada daha çok konuşuldu. Türk seyirciler Azerbaycan'ın İsrail'e 12 puan vermesine şaşkınlıklarını sosyal medyada dile getirdi.

Eurovision 2025'te Azerbaycan İsrail'e 12 puan verdi! Sosyal medya yıkıldı: Kulaklarıma inanamadım
Kubra Akalın

2025 Eurovision Şarkı Yarışması, İsviçre’nin Basel kentinde unutulmaz anlara sahne oldu. Ancak bu yıl müzikal performanslardan çok siyasi protestolar gündeme damgasını vurdu. İsrail temsilcisi Yuval Raphael, sahne aldığı sırada izleyicilerden yoğun tepkiler aldı. Özellikle Filistin bayrağı taşıyan izleyiciler, sanatçıyı ıslıklar ve yuhalamalarla protesto etti.

Tüm protestolara rağmen İsrail, yarışmayı ikinci sırada tamamladı. Azerbaycan’ın İsrail’e verdiği 12 puan ise yarışmaya damga vurdu.

Ekran görüntüsü 2025-05-18 132243

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eurovision'un birincisi belli oldu! İsrail ise... Eurovision'un birincisi belli oldu! İsrail ise...

Yarışma sonrası sosyal medyada, Türk kullanıcılar Azerbaycan’a tepki gösterdi. İsrail’e yönelik protestoların damga vurduğu bir atmosferde gelen bu destek, birçok kişi tarafından eleştirildi.

GrLyS-3XAAAAbnt

Twitter (X) ve Instagram başta olmak üzere birçok sosyal medya platformunda, Azerbaycan ve Eurovision2025 etiketleriyle binlerce yorum yapıldı. Türk seyirciler sosyal medyada "Kulaklarıma inanamadım", "Yazıklar olsun", "Her şeyi politik bir yarışma" yorumlarında bulundu.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sahnede baygınlık geçirdi! Sahnede baygınlık geçirdi!
Ali Koç'un eşi Boğaz manzaralı yalısında yürüdü! Lüks bahçe dikkat çektiAli Koç'un eşi Boğaz manzaralı yalısında yürüdü! Lüks bahçe dikkat çekti

Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Filistin İsrail Eurovision
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gram altın 4 bin TL altına düşmüştü! Uzman isim tarih verdi

Gram altın 4 bin TL altına düşmüştü! Uzman isim tarih verdi

Canlı yayında cinayet itirafına "indirim"

Canlı yayında cinayet itirafına "indirim"

Yürek burkan sözler! Okan Buruk duyar duymaz...

Yürek burkan sözler! Okan Buruk duyar duymaz...

Tepki çeken düğün konvoyuna ceza yağdı! Çok ağır yaptırımlar geliyor

Tepki çeken düğün konvoyuna ceza yağdı! Çok ağır yaptırımlar geliyor

Bodrum’a yeni halk plajı! Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?

Bodrum’a yeni halk plajı! Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?

Ali Koç'un eşi Boğaz manzaralı yalısında yürüdü! Lüks bahçe dikkat çekti

Ali Koç'un eşi Boğaz manzaralı yalısında yürüdü! Lüks bahçe dikkat çekti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.