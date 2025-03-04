Ev hapsi yeni kaldırılmıştı! Selin Ciğerci Deniz Akkaya davasında yeni gelişme! 2 yıl hapsi istendi

Son dönemde kızıyla yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Deniz Akkaya sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor.

Kızına ilişkin vesayet davasına bakan hakime sosyal medyada hakaret ve tehdit ettiği iddiasıyla 5 yıl 11 aya kadar hapis talebiyle yargılanan Deniz Akkaya ev hapsine çarptırılmıştı. Ev hapsi yeni kaldırılan ünlü isim şimdi de Selin Ciğerci'ye hakaretten yargılanıyor.

Selin Ciğerci, 2021'de sosyal medya üzerinden kendisine hırsız dediği için Deniz Akkaya'dan şikâyetçi olunca savcılık, dava açmıştı. Beykoz Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki mütaalasını açıkladı.

2 YIL HAPİS TALEBİ

Mütaalada, Deniz Akkaya'nın Selin Ciğerci'ye alenen hakaret ettiği belirtilerek sesli, yazılı ve görüntülü bir iletişim aracıyla alenen hakaret suçundan 2 yıl 2 ay hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Habertürk'te yer alan habere göre; Mahkeme taraflara mütaalaya karşı beyanda bulunmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

Deniz Akkaya için yurt dışına çıkış yasağı devam ederken mahkeme, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ertelemişti.