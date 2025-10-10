MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Evinden operasyonla alındı! Birce Akalay’dan ilk açıklama: 'Hep iyi kalacağız'

"Uyuşturucu madde kullanma" iddiası ile ünlü isimlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda ismi geçen Birce Akalay'dan ilk açıklama geldi.

Evinden operasyonla alındı! Birce Akalay’dan ilk açıklama: 'Hep iyi kalacağız'
Öznur Yaslı İkier

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak iddiası ile ünlü isimlere yönelik operasyon düzenlendi.

İfadeleri ve kan örnekleri alınan ünlüler, daha sonra sağlık kontrolünden geçirildi ve işlemleri tamamlandıktan sonra da İl Jandarma Komutanlığı'ndan ayrıldı.

Operasyonda adı geçen ünlü oyuncu Birce Akalay, serbest bırakılmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile sessizliğini bozdu.

Evinden operasyonla alındı! Birce Akalay’dan ilk açıklama: Hep iyi kalacağız 1

"İYİYİM, İYİYİZ VE HEP İYİ KALACAĞIZ..."

Akalay, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Arayan, mesaj atan, sevgisiyle ve inancıyla bana varlığını hatırlatan tüm dostlarıma, arkadaşlarıma ve tüm sevenlerimize çok teşekkür ederim. İyiyim, iyiyiz ve hep iyi kalacağız..."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İbrahim Tatlıses'in gelini ameliyat oldu! Hastaneden ilk kare İbrahim Tatlıses'in gelini ameliyat oldu! Hastaneden ilk kare
Melek Mosso konseri iptal edildi! Gerekçesi açıklanmadıMelek Mosso konseri iptal edildi! Gerekçesi açıklanmadı

Anahtar Kelimeler:
Birce Akalay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.