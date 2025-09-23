Evlendikten sonra ekranı bırakmıştı! Şilan Makal imaj tazeledi

Ünlü oyuncu Şilan Makal uzun süre aşk yaşadığı, kendisinden üç yaş büyük futbolcu Şener Özbayraklı ile Mayıs 2020'de dünyaevine girmişti.

Evlendikten sonra oyunculuğa ara veren ve uzun zamandır da ortalarda görünmeyen Şilan Makal geçtiğimiz yıl İstanbul'u terk etmiş ve Göcek’e yerleşmişti.

Kısa bir süre önce Kaktüs Çiçeği adlı tiyatro oyunuyla oyunculuğa yeniden yeşil ışıl yakan Şimal Makal şimdi de yaptığı imaj değişikliğiyle dikkat çekti.

Saçlarının rengini açtıran ve kahkül kestiren Makal yeni imajını “Beni uzun süre böyle görebilirsiniz” notu ile paylaştı.