Evlendikten sonra ekranı bırakmıştı! Şilan Makal imaj tazeledi

Son olarak 2018 yılında ekrana gelen 'Yeni Gelin' dizisinde rol alan Şilan Makal futbolcu Şener Özbayraklı ile dünyaevine girdikten sonra ekranı bırakmıştı. Uzun zamandır ortalarda görünmeyen ünlü oyuncu yaptığı imaj değişikliğiyle adından söz ettirdi.

Öznur Yaslı İkier

Ünlü oyuncu Şilan Makal uzun süre aşk yaşadığı, kendisinden üç yaş büyük futbolcu Şener Özbayraklı ile Mayıs 2020'de dünyaevine girmişti.

Evlendikten sonra oyunculuğa ara veren ve uzun zamandır da ortalarda görünmeyen Şilan Makal geçtiğimiz yıl İstanbul'u terk etmiş ve Göcek’e yerleşmişti.

Kısa bir süre önce Kaktüs Çiçeği adlı tiyatro oyunuyla oyunculuğa yeniden yeşil ışıl yakan Şimal Makal şimdi de yaptığı imaj değişikliğiyle dikkat çekti.

Saçlarının rengini açtıran ve kahkül kestiren Makal yeni imajını “Beni uzun süre böyle görebilirsiniz” notu ile paylaştı.

