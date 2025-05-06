Evleri ayırdıkları, boşanacakları söyleniyordu! Pelin Akil o iddiaya sessiz kalamadı: Büyük bir saçmalık

Son olarak galada görüntülenen Pelin Akil ve Anıl Altan'ın öpüşmeleri gündem olmuştu. Aylardır boşanacakları konuşulan çift hakkında iddialar bitmiyor. Öyle ki ikilinin evlerini ayırdıkları bile konuşuldu.

2016 yılında evlenen ve 2 çocukları olan Anıl Altan ve Pelin Akil'in 1 ay önce evlerini ayırdıkları iddia edilmişti. Kısa sürede gündem olan konu hakkında evli çiftten herhangi bir açıklama gelmemişti.

Çiftin boşanacakları iddia edilirken Mehmet Üstündağ yeni bir iddiada bulunarak şunları söyledi:

"Çift henüz resmi bir adım atmadı ve boşanma sürecini yaz sonuna erteledi. Çiftin hayranları hemen heyecan yapmasın! Ertelemenin sebebi, evliliklerine yeni bir şans verilmek istemeleri değil; devam eden bir reklam kampanyası!"

"BÖYLE BİR ŞEY OLABİLİR Mİ?"

Reklam anlaşmasının yaz sonunda bitince çiftin tekrar boşanma sürecini gündeme alacakları söyleniyordu. Bu iddialar Pelin Akil'e sorulunca ünlü isim artık sessiz kalamadı.

Akil, "Bu çok büyük bir saçmalık arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi? Bizim iki tane çok güzel çocuğumuz var. Bu konu hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum. Ama öyle bir şey asla yok! Bunu da söylemiş olayım yani" ifadelerini kullandı.