Evleri ayırdıkları söylenirken birlikte etkinliğe geldiler! Pelin Akil ve Anıl Altan'ı görenler "Kesin boşanmışlar" dedi

Pelin Akil ve Anıl Altan çifti son yıllarda sık sık ayrılık iddialarına konu oluyor. Son olarak da Gel Konuşalım'da konuşan gazeteci Mehmet Üstündağ, "Özel bir bilgi vereyim, bir ay oldu evlerini ayırdılar. Aldatma yok aşk bitti" demişti.

Pelin Akil ve Anıl Altan bu iddialar gündemdeyken çocuklarıyla birlikte etkinlikte boy gösterdi. Gazete Magazin objektiflerine yansıyan çift, kendilerine yönlendirilen 'Ayrılık' sorusuna ise net bir yanıt vermekten kaçındı.

"KONUŞMAK İSTEMİYORUZ"

Akil, kendisine yönlendirilen soru üzerine, 'Bunları konuşmak istemiyoruz şu anda' diyerek Anıl Altan'a 'Var mı söylemek istediğin bir şey?' dedi. Akil çocukların yanında bu tarz soruların sorulmasından da rahatsız olarak "Sen bunları böyle konuşuyorsun da çocuklar şurada" diyerek muhabiri uyardı.

O HALLERİNİ GÖRENLER BAKIN NE DEDİ!

Altan ise, 'Biz çocukların yanında böyle şeyler konuşmuyoruz. Ailecek güzel vakit geçirmeye geldik' dedi.

Ancak ikilinin bakışları ve hareketleri sosyal medyada gündem oldu. Çiftin o anlarını görenler "Kesin ayrılmışlar ya", "İnkar etmemişler doğru herhalde" yorumlarında bulundu.