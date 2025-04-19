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'Evleri ayırdılar' denmişti! Pelin Akil'in doğum gününde Anıl Altan sessiz kaldı

Ünlü çift Pelin Akil ile Anıl Altan boşanma iddialarıyla gündemden düşmüyor. İddialarla ilgili sessizliğini koruyan Anıl Altan'ın Pelin Akil'in doğum gününde paylaşım yapmaması bu defa dikkatlerden kaçmadı.

'Evleri ayırdılar' denmişti! Pelin Akil'in doğum gününde Anıl Altan sessiz kaldı
Öznur Yaslı İkier

Arka Sıradakiler dizisinde tanışan ve zaman içinde arkadaşlıkları aşka dönüşen Pelin Akil ile Anıl Altan, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu.

Oyuncu çift, üç yıl sonra da ikiz kızlarını kucaklarına aldı. İkili, kızlarına Alin ile Lina adını verdi.

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Bir süredir ayrılık iddialarıyla magazin manşetlerinde yer alan ünlü çiftin evlerini ayırdığı iddia edilmişti.

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Pelin Akil geçtiğimiz haftalarda boşanma iddialarıyla ilgili "Özel hayatımızla ilgili konuşmak istemiyoruz çok fazla. Çocuklarımız var konuşmayı uygun bulmuyoruz. Bir şey söylemek istemiyorum teşekkürler" ifadelerini kullanmıştı.

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Pelin Akil 17 Nisan'da yeni yaşını kutladı. Moskova'ya tatile giden Altan, eşinin doğum günüyle ilgili paylaşım yapmadı.

Akil doğum günü partisinden birçok kare paylaştı. Eşi Altan'ın sessizliği ise dikkatlerden kaçmadı.

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Pelin Akil
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