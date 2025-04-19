'Evleri ayırdılar' denmişti! Pelin Akil'in doğum gününde Anıl Altan sessiz kaldı

Arka Sıradakiler dizisinde tanışan ve zaman içinde arkadaşlıkları aşka dönüşen Pelin Akil ile Anıl Altan, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu.

Oyuncu çift, üç yıl sonra da ikiz kızlarını kucaklarına aldı. İkili, kızlarına Alin ile Lina adını verdi.

Bir süredir ayrılık iddialarıyla magazin manşetlerinde yer alan ünlü çiftin evlerini ayırdığı iddia edilmişti.

Pelin Akil geçtiğimiz haftalarda boşanma iddialarıyla ilgili "Özel hayatımızla ilgili konuşmak istemiyoruz çok fazla. Çocuklarımız var konuşmayı uygun bulmuyoruz. Bir şey söylemek istemiyorum teşekkürler" ifadelerini kullanmıştı.

Pelin Akil 17 Nisan'da yeni yaşını kutladı. Moskova'ya tatile giden Altan, eşinin doğum günüyle ilgili paylaşım yapmadı.

Akil doğum günü partisinden birçok kare paylaştı. Eşi Altan'ın sessizliği ise dikkatlerden kaçmadı.