MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Evlerini ayırdıkları söyleniyordu! Pelin Akil ve Anıl Altan'ın boşanma sebebi buymuş...

Evlerini ayırdıkları söyleniyordu! Pelin Akil ve Anıl Altan'ın boşanma sebebi buymuş...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
12.03.2025 07:41
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin boşanacağı aylardır konuşuluyor. İki ismin bu konuda açıklama yapmaması iddiaları daha da güçlendiriyor. Son olarak ise çiftin boşanma sebebine dair iddialar dikkat çekti.

Evlerini ayırdıkları söyleniyordu! Pelin Akil ve Anıl Altan'ın boşanma sebebi buymuş...

Pelin Akil ve Anıl Altan çifti yine boşanma gündemiyle anılıyor. 2016 yılında dünyaevine giren Pelin Akil ile Anıl Altan, 2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina’yı kucaklarına almıştı. Bir süredir aralarının bozuk olduğu konuşulan Pelin Akil ve Anıl Altan boşanıyor mu?

Mehmet Üstündağ çifte dair zaman zaman iddialarda bulunuyor. "Özel bir bilgi vereyim, bir ay oldu evlerini ayırdılar. Aldatma yok aşk bitti" diyen gazetecinin yeni iddiaları gündemde.

Ekran görüntüsü 2025-03-12 073850

"ALDATMA YOK" DİYEREK AÇIKLADI

'Pelin Akil ve Anıl Altan kesin ve kesin boşanma kararı alınmış" diyen Üstündağ şu açıklamayı yaptı:

Boşanma sorusu rahatsız etti! O halleri gündemde Boşanma sorusu rahatsız etti! O halleri gündemde

channels4_profile

"Bir ay önce evlerini ayırmışlardı. Yakın çevresinden edindiğim bilgilere göre konuşuyorum, neden böyle bir karar aldılar diye sorduğumda çok ilginç bir cevap aldım: Tahammülsüzlük. Aldatma ya da herhangi bir durum yok. Altını çiziyorum aldatma yok. 4 kişi bana bu cevabı verdi. Çok yakın dostlarıyla konuşarak bilgi alışverişi yapıyorlarmış, boşanma süreciyle ilgili.'' diye konuştu.

Mynet'in Sesi
Yeni mesleğiyle şaşırttı! "Yepyeni bir sayfa açıldı hayatımda"Yeni mesleğiyle şaşırttı! "Yepyeni bir sayfa açıldı hayatımda"
Küçük yaşta akrabası tarafından tacize uğradığını anlattı! Sosyal medyada konuşuluyorKüçük yaşta akrabası tarafından tacize uğradığını anlattı! Sosyal medyada konuşuluyor
Anahtar Kelimeler:
Pelin Akil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücret çıkışı! 'Tümden değişmesi gerekiyor'

Asgari ücret çıkışı! 'Tümden değişmesi gerekiyor'

4 çocuk annesinin şüpheli ölümü! Yanında 13 boş kovan bulundu...

4 çocuk annesinin şüpheli ölümü! Yanında 13 boş kovan bulundu...

Halk TV'nin sahibi kendi kanalında yayına çıkarılmadı! Açıklama geldi...

Halk TV'nin sahibi kendi kanalında yayına çıkarılmadı! Açıklama geldi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Varılan mutabakatın eksiksiz uygulanması Suriye'nin güvenliğine hizmet edecektir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Varılan mutabakatın eksiksiz uygulanması Suriye'nin güvenliğine hizmet edecektir"

MHP'den CHP ile görüşmeme kararı! "Sayın Genel Başkanımızın iradeleri bu yönde"

MHP'den CHP ile görüşmeme kararı! "Sayın Genel Başkanımızın iradeleri bu yönde"

Boşanma sebebi: "Aldatma yok ama..."

Boşanma sebebi: "Aldatma yok ama..."

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.