Evlerini ayırdıkları söyleniyordu! Pelin Akil ve Anıl Altan'ın boşanma sebebi buymuş...

Pelin Akil ve Anıl Altan çifti yine boşanma gündemiyle anılıyor. 2016 yılında dünyaevine giren Pelin Akil ile Anıl Altan, 2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina’yı kucaklarına almıştı. Bir süredir aralarının bozuk olduğu konuşulan Pelin Akil ve Anıl Altan boşanıyor mu?

Mehmet Üstündağ çifte dair zaman zaman iddialarda bulunuyor. "Özel bir bilgi vereyim, bir ay oldu evlerini ayırdılar. Aldatma yok aşk bitti" diyen gazetecinin yeni iddiaları gündemde.

"ALDATMA YOK" DİYEREK AÇIKLADI

'Pelin Akil ve Anıl Altan kesin ve kesin boşanma kararı alınmış" diyen Üstündağ şu açıklamayı yaptı:

"Bir ay önce evlerini ayırmışlardı. Yakın çevresinden edindiğim bilgilere göre konuşuyorum, neden böyle bir karar aldılar diye sorduğumda çok ilginç bir cevap aldım: Tahammülsüzlük. Aldatma ya da herhangi bir durum yok. Altını çiziyorum aldatma yok. 4 kişi bana bu cevabı verdi. Çok yakın dostlarıyla konuşarak bilgi alışverişi yapıyorlarmış, boşanma süreciyle ilgili.'' diye konuştu.