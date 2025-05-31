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Evliliği çok konuşulmuştu! Melike Şahin aşka geldi! "Bütün yıllar bizim olsun kocam"

'O Ses Türkiye 2025' yarışmasında jüri koltuğunda oturan ünlü şarkıcı Melike Şahin, sosyal medyadan yaptığı evlilik yıldönümü paylaşımıyla çok konuşuldu. Şahin'in eşiyle romantik pozlarına beğeni yağdı.

Evliliği çok konuşulmuştu! Melike Şahin aşka geldi! "Bütün yıllar bizim olsun kocam"
Öznur Yaslı İkier

'O Ses Türkiye' yarışmasında jüri koltuğunda oturan isimlerden Melike Şahin, hit şarkıları ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Özel hayatını gözlerden uzak tutmayı tercih eden isimlerin başında gelen ünlü isim 2023 yılında Sedat Arpalık ile nikah masasına oturmuştu.

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Evlendiği dönem eşi Sedat Arpalık ile yaş farkından dolayı çok konuşulan Şahin, eleştirilere yanıt vermeyerek sessiz kalmayı tercih etmişti.

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Evlilik yıl dönümleriyle ilgili romantik bir mesaj yayımlayan ünlü şarkıcı, eşi Sedat Arpalık ile birlikte oldukları yeni fotoğrafları sevenlerinin beğenisine sundu.

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Şahin, kısa sürede çok sayıda beğeni gelen karelere, 'Dünyada 8., dünya evinde ve Garip'le 2. yılımız kutlu olsun. Bütün yıllar bizim olsun kocam' notunu düştü.

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Melike Şahin
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