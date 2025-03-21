Evliliğin eşiğinden dönmüştü! Derya Şensoy ile Yağız Can Konyalı'nın aşkı belgelendi! Böyle görüldüler

Tiyatrocu Ferhan Şensoy ve Derya Baykal çiftinin kızları Derya Şensoy bir süredir ekranlardan uzak duruyor. Şimdilerde özel hayatıyla gündemde olan Şensoy yeni sevgilisiyle görüntülendi.

İşadamı Celal Can Algül ile evlenmesi beklenirken 4 yıllık ilişkisini bir anda sonlandıran Derya Şensoy aradığı aşkı ünlü oyuncu Yağız Can Konyalı'da buldu.

1,5 aydır birlikte olduğu söylenen ünlü çiftin aşkı sonunda belgelendi. Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı önceki akşam el ele yürürken kameralara takıldı.