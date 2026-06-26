Evliliğine ikinci şans vermişti! Tuğçe Tayfur boşanıyor

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur, 2023 yılında Muhammet Aydın ile nikah masasına oturmuştu. Üçüncü kez evlenen Tayfur, aradığı mutluluğu yine bulamadı. Daha önce ihanete uğradığı gerekçesiyle boşanacağını açıklayan sonra ise vazgeçen şarkıcı, yine ayrılık kararı aldığını duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde Muhammet Aydın’ın sahibi olduğu mekâna ‘yüksek hesap’ aldığı gerekçesiyle operasyon düzenlendi. Kayıt cihazının teslim edilmemesi üzerine Aydın hakkında ‘Suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirme’ suçundan işlem yapıldı.

Yaşananlar sonrası Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı: Yapılan her yatırım Muhammet Aydın’ın şahsına aittir. Ticarette bazen yanlışlar olabilir. Canım babamın da yaptığı ticaretler vardır. Babamı prenses gibi göstermekten vazgeçin. Keza eşim de prenses erkeklerden değil. Kralı kral olarak hatırlayalım. Çıtkırıldım olarak değil.

Tuğçe Tayfur bugün ise boşanma kararı aldığını duyurdu. Tayfur, "Muhammet Aydın'la olan evliliğimi bitirme kararı aldım, her iki taraf için de hayırlısını diliyorum. İki kızımın en az hasarla bu süreci atlatmasını istiyorum. Herkesten bunun için anlayış bekliyorum" dedi.

Öte yandan merhum Ferdi Tayfur, kızının bu evliliğine karşı çıkmış ve nikâha katılmamıştı.

Tuğçe Tayfur, 2009’da evlendiği ilk eşi Tolga Ertuğrul’dan 2010’da boşandı. Tuğçe Tayfur, ikinci eşi Taner Şafak ile 2012 yılında nikâh masasına oturdu. 2017’de oğlu Taner Efe’yi kucağına alan Tayfur, bu evliliğini 2019’da noktaladı.

Tuğçe Tayfur, 2023’te Muhammet Aydın ile evlendi ve bu birlikteliğinden Tuğçe Lina ve Necla Hira adında iki kızı dünyaya geldi.