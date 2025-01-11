Evlilik hayali yarım kaldı! Rabia Soytürk mimar sevgilisinden ayrıldı

Son olarak İsmail Ege Şaşmaz ve Çağla Boz'la başrollerini paylaştığı Kör Nokta dizisinde rol alan Rabia Soytürk özel hayatıyla gündeme geldi.

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Rabia Soytürk geçtiğimiz aylarda mimari tasarımcı sevgilisi Samet Vuruşan'dan evlilik teklifi almıştı.

EVLİLİK HAZIRLIĞI YARIM KALDI

Düğün tarihi beklenen ünlü çiftten üzen haber geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; evlilik hazırlığı yapan çift yollarını ayırdı.

Oyuncu geçtiğimiz günlerde “Evlilik tarihini belirlemedik. Anın tadını çıkarmak istiyoruz” demişti. Çiftin kavga edip birbirlerini takipten çıkıp yollarını da ayırdığı öğrenildi.