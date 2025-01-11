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  4. Evlilik hayali yarım kaldı! Rabia Soytürk mimar sevgilisinden ayrıldı

Evlilik hayali yarım kaldı! Rabia Soytürk mimar sevgilisinden ayrıldı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
11.01.2025 09:22
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Duy Beni, Veda Mektubu, Kör Nokta gibi yapımlarla adını geniş kitlelere duyurmayı başaran ünlü oyuncu Rabia Soytürk geçtiğimiz aylarda mimari tasarımcı sevgilisi Samet Vuruşan'dan evlilik teklifi almıştı. Düğün tarihi beklenen ikiliden üzen haber geldi.

Evlilik hayali yarım kaldı! Rabia Soytürk mimar sevgilisinden ayrıldı

Son olarak İsmail Ege Şaşmaz ve Çağla Boz'la başrollerini paylaştığı Kör Nokta dizisinde rol alan Rabia Soytürk özel hayatıyla gündeme geldi.

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Rabia Soytürk geçtiğimiz aylarda mimari tasarımcı sevgilisi Samet Vuruşan'dan evlilik teklifi almıştı.

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EVLİLİK HAZIRLIĞI YARIM KALDI

Düğün tarihi beklenen ünlü çiftten üzen haber geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; evlilik hazırlığı yapan çift yollarını ayırdı.

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Oyuncu geçtiğimiz günlerde “Evlilik tarihini belirlemedik. Anın tadını çıkarmak istiyoruz” demişti. Çiftin kavga edip birbirlerini takipten çıkıp yollarını da ayırdığı öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
rabia soytürk
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