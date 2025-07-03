Evlilik için 50 milyon dolar harcadığı söyleniyordu! Jeff Bezos düğünden sonra hisse satmaya başladı

ABD’li milyarder Jeff Bezos ile gazeteci partneri Lauren Sanchez günler önce Venedik'te evlendi.

Çiftin düğünü basına kapalı gerçekleşirken Lauren Sanchez, evliliklerini Instagram hesabından paylaştığı bir kare ile duyurdu, soyadı kısmına "Bezos"u da hemen ekledi.

ÜNLÜLER GEÇİDİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump, Kim Kardashian, Orlando Bloom, Leonardo Di Caprio, Oprah Winfrey, Bill Gates ve Robert Pattinson gibi çok sayıda ünlü isim bu düğüne katıldı.

İtalyan basınındaki haberlerde, Venedik Marco Polo Havalimanı'na Bezos'un düğünü için 90 kadar özel iş jetinin indiği belirtildi.

50 MİLYON DOLAR İDDİASI

Çiftin, düğün hazırlıklarına yaklaşık 10 milyon dolar, her misafir başına 50 bin dolar harcandığı düşünülüyor. Düğünün toplamda 50 milyon dolara mal olduğu da iddialar arasında.

HİSSE SATMAYA BAŞLADI

Jeff Bezos düğün sonrası yaptığı hamle ile dikkat çekti. Bezos, Haziran ayı sonunda e-ticaret devi Amazon’dan yaklaşık 737 milyon dolarlık hissesini sattı.

Satışın ardından Bezos’un elinde yaklaşık 905 milyon Amazon hissesi kaldı. Bezos, geçen yıl da yaklaşık 5 milyar dolarlık hisse satışı gerçekleştirmişti.

Forbes’a göre Bezos, 234,4 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin dördüncü kişisi konumunda bulunuyor.