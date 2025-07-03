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Evlilik için 50 milyon dolar harcadığı söyleniyordu! Jeff Bezos düğünden sonra hisse satmaya başladı

Amazon’un kurucusu milyarder Jeff Bezos, gazeteci Lauren Sanchez ile Venedik'te görkemli bir düğünle evlendi. 'Yılın düğünü' olarak nitelendirilen bu evlilik için 50 milyon dolar harcandığı iddia edildi. Jeff Bezos düğünden sonra yaptığı hamleyle dikkat çekti. Bezos, Haziran ayında yaklaşık 737 milyon dolar değerinde Amazon hissesi sattı.

Evlilik için 50 milyon dolar harcadığı söyleniyordu! Jeff Bezos düğünden sonra hisse satmaya başladı
Öznur Yaslı İkier

ABD’li milyarder Jeff Bezos ile gazeteci partneri Lauren Sanchez günler önce Venedik'te evlendi.

Çiftin düğünü basına kapalı gerçekleşirken Lauren Sanchez, evliliklerini Instagram hesabından paylaştığı bir kare ile duyurdu, soyadı kısmına "Bezos"u da hemen ekledi.

ÜNLÜLER GEÇİDİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump, Kim Kardashian, Orlando Bloom, Leonardo Di Caprio, Oprah Winfrey, Bill Gates ve Robert Pattinson gibi çok sayıda ünlü isim bu düğüne katıldı.

İtalyan basınındaki haberlerde, Venedik Marco Polo Havalimanı'na Bezos'un düğünü için 90 kadar özel iş jetinin indiği belirtildi.

Evlilik için 50 milyon dolar harcadığı söyleniyordu! Jeff Bezos düğünden sonra hisse satmaya başladı 1

50 MİLYON DOLAR İDDİASI

Çiftin, düğün hazırlıklarına yaklaşık 10 milyon dolar, her misafir başına 50 bin dolar harcandığı düşünülüyor. Düğünün toplamda 50 milyon dolara mal olduğu da iddialar arasında.

HİSSE SATMAYA BAŞLADI

Jeff Bezos düğün sonrası yaptığı hamle ile dikkat çekti. Bezos, Haziran ayı sonunda e-ticaret devi Amazon’dan yaklaşık 737 milyon dolarlık hissesini sattı.

Evlilik için 50 milyon dolar harcadığı söyleniyordu! Jeff Bezos düğünden sonra hisse satmaya başladı 2

Satışın ardından Bezos’un elinde yaklaşık 905 milyon Amazon hissesi kaldı. Bezos, geçen yıl da yaklaşık 5 milyar dolarlık hisse satışı gerçekleştirmişti.

Forbes’a göre Bezos, 234,4 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin dördüncü kişisi konumunda bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Amazon Jeff Bezos
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