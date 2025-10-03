Evliliklerine ikinci şans vermişlerdi! Melek Mosso ile Serkan Sağdıç tek celsede boşandı! Ayrılık sebebi...

Şarkıcı Melek Mosso, oyuncu ve model Serkan Sağdıç ile 2023 yılında dünyayevine girmişti. Mersin'de nikah masasına oturan ve daha önce de boşanma iddialarıyla gündeme gelen ünlü çift, 2 yıllık evliliklerini tek celsede bitirdi.

Konuyla ilgili ortak bir açıklama yapan Melek Mosso ile Serkan Sağdıç'ın neden boşandığı da ortaya çıktı.

"FİKİR AYRILIKLARI SEBEBİYLE..."

Ünlü çiftin açıklamasında "Yaklaşık iki yıldır sevgi, saygı ve güzel anılarla sürdürdüğümüz evliliğimizi, ortak bir kararla, fikir ayrılıkları sebebiyle dostane bir şekilde sonlandırmaya karar verdik. Birbirimizin hayatında her zaman özel bir yere sahip olduk" ifadeleri yer aldı.

"GÖSTERDİĞİNİZ HASSASİYETE TEŞEKKÜR EDERİZ"

Birbirlerine her zaman destek olacaklarını söyleyen ikili, "Bu süreçle ilgili yalnızca bizim sözlerimize itibar edilmesini, bunun dışındaki hiçbir açıklamanın gerçeği yansıtmadığını önemle belirtiriz. Gösterdiğiniz anlayış, saygı ve hassasiyet için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Melek Mosso ile Serkan Sağdıç'ın boşandıktan sonra da sosyal medyada birbirlerini takip etmeleri dikkat çekti.