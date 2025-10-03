MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Evliliklerine ikinci şans vermişlerdi! Melek Mosso ile Serkan Sağdıç tek celsede boşandı! Ayrılık sebebi...

Ünlü şarkıcı Melek Mosso ile Serkan Sağdıç'tan üzen haber geldi. İki yıllık evliliklerini tek celsede sonlandıran ünlü çift, boşanma nedenini de açıkladı.

Evliliklerine ikinci şans vermişlerdi! Melek Mosso ile Serkan Sağdıç tek celsede boşandı! Ayrılık sebebi...
Öznur Yaslı İkier

Şarkıcı Melek Mosso, oyuncu ve model Serkan Sağdıç ile 2023 yılında dünyayevine girmişti. Mersin'de nikah masasına oturan ve daha önce de boşanma iddialarıyla gündeme gelen ünlü çift, 2 yıllık evliliklerini tek celsede bitirdi.

Konuyla ilgili ortak bir açıklama yapan Melek Mosso ile Serkan Sağdıç'ın neden boşandığı da ortaya çıktı.

Evliliklerine ikinci şans vermişlerdi! Melek Mosso ile Serkan Sağdıç tek celsede boşandı! Ayrılık sebebi... 1

"FİKİR AYRILIKLARI SEBEBİYLE..."

Ünlü çiftin açıklamasında "Yaklaşık iki yıldır sevgi, saygı ve güzel anılarla sürdürdüğümüz evliliğimizi, ortak bir kararla, fikir ayrılıkları sebebiyle dostane bir şekilde sonlandırmaya karar verdik. Birbirimizin hayatında her zaman özel bir yere sahip olduk" ifadeleri yer aldı.

Evliliklerine ikinci şans vermişlerdi! Melek Mosso ile Serkan Sağdıç tek celsede boşandı! Ayrılık sebebi... 2

"GÖSTERDİĞİNİZ HASSASİYETE TEŞEKKÜR EDERİZ"

Birbirlerine her zaman destek olacaklarını söyleyen ikili, "Bu süreçle ilgili yalnızca bizim sözlerimize itibar edilmesini, bunun dışındaki hiçbir açıklamanın gerçeği yansıtmadığını önemle belirtiriz. Gösterdiğiniz anlayış, saygı ve hassasiyet için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Evliliklerine ikinci şans vermişlerdi! Melek Mosso ile Serkan Sağdıç tek celsede boşandı! Ayrılık sebebi... 3

Melek Mosso ile Serkan Sağdıç'ın boşandıktan sonra da sosyal medyada birbirlerini takip etmeleri dikkat çekti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Büyük aşk bitti, boşanma kararı verildi! Dikkat çeken 'Erken yaşta evlilik...' yorumu Büyük aşk bitti, boşanma kararı verildi! Dikkat çeken 'Erken yaşta evlilik...' yorumu
Ayşe Barım hakkında yeniden tutuklama kararı!Ayşe Barım hakkında yeniden tutuklama kararı!

Anahtar Kelimeler:
Melek Mosso serkan sağdıç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.