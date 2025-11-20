MAGAZİN

Evrim Akın'dan Asena Keskinci'nin iddialarına yanıt: "Hayal ürünü ve gerçek dışı"

Bez Bebek dizisiyle tanınan Asena Keskinci, dizi çekimleri sırasında Evrim Akın tarafından psikolojik baskı gördüğünü iddia etmişti. Keskinci, Akın'ın annesiyle babasının ayrılmasında payı olduğunu ileri sürerek, babası Güray Keskinci ile Evrim Akın şu anda beraber olduğunu da öne sürmüştü. Evrim Akın iddialara avukatı aracılığıyla yanıt verdi. Açıklamada, "Anılan kişi tarafından bahsedilen olay ve iddialar tümüyle afaki, hayal ürünü ve gerçek dışıdır." ifadeleri kullanıldı.

2007 - 2010 arasına ekrana gelen fantastik çocuk dizisi 'Bez Bebek'te hayat verdiği 'Yağmur' karakteriyle oyunculuğa başlayan Asena Keskinci, dizi setinde rol arkadaşı Evrim Akın tarafından psikolojik baskı gördüğünü iddia etmişti.

Evrim Akın'ın paylaştığı bir videonun ardından açıklamalar yapan Keskinci, annesiyle babasının boşanmasında payı olduğunu iddia ederek "Anneme gidip, 'Sen bana kocanın numarasını ver, ben sizi barıştıracağım' diyerek babamın numarasını alıyor. Bu kadın, benim üvey annem oluyor. Hala beraberler, aynı evde yaşıyorlar" ifadelerini kullanmıştı.
Dizinin çekildiği dönemde anne ve babasının boşanma sürecinde olduğunu belirten Asena Keskinci; "Senin annenle baban boşanıyor ya... Bir de ben seni bu diziden attırırsam ne olur? Sokakta mı kalırsınız?" dediğini ileri sürmüştü.
EVRİM AKIN'DAN YANIT GELDİ

Evrim Akın, hakkındaki iddialara avukatı Mertay Kuğay aracılığı ile yanıt verdi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"19 Kasım 2025 akşam saatlerinde sosyal medya üzerinden dizi oyuncusu Asena Keskinci tarafından yapılan birtakım açıklamalar sebebi ile basına yansıyan ve müvekkilim Evrim Akın'ın kastedildiğinden bahisle bazı haberler yapıldığı anlaşılmıştır.

Anılan kişi tarafından bahsedilen olay ve iddialar tümüyle afaki, hayal ürünü ve gerçek dışıdır.

Öncelikle belirtilmelidir ki; bu veya benzeri her türlü husus tümüyle müvekkilimin özel hayatına ilişkin olup, gerçek dışı her türlü iddia müvekkilimin özel hayatına saldırı niteligindedir.

Kaldı ki müvekkilim ile haberlerde adı geçen Sayın Güray Keskinci arasında son 3 yıllık süre içerisinde sevgi ve saygıya dayanan bir birliktelik mevcut olup, bunun yıpratılmasına dair her türlü haksız girişime karşı yasal yollara müracaat edilmiştir ve edilecektir.

Ayrıca Müvekkilimin çocuklara ilişkin programları kamuoyunun malumu olup tüm bu süreçler sevgi ve memnuniyetle yürütülmüştür. Dolayısıyla bu durumun aksi yönündeki bu ve benzeri her türlü söylem, paylaşım, içerik ve benzeri hususlar hakkında her türlü hukuki, cezai ve idari başvuru haklanmızı saklı tuttuğumuzu önemle bildiririz.

Bu vesile ile yapılan her türlü açıklama ve iddiayı kesin bir dille reddettiğimizi bildirir. Bu hususları kamuoyunun bilgisine sunarız."

Evrim Akın Bez bebek
