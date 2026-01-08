MAGAZİN

İpek Tenolcay'dan bomba yorum: "Kurtlar Vadisi ahiret..."

Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı, Çakır'ın tek aşkı Nesrin karakteri ile hafızalara kazınan İpek Tenolcay Saba Tümer'e konuk oldu. Uzun zamandır ekrandan uzak olan Tenolcay, Kurtlar Vadisi yorumuyla dikkat çekti.

Türk televizyonunun efsane dizilerinden Kurtlar Vadisi’nde Nesrin karakterini canlandıran İpek Tenolcay son haliyle beğeni topladı. Uzun süredir tiyatro sahnelerinde olan oyuncu Saba Tümer'e konuk oldu.

Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır'ın eşi ve Laz Ziya'nın kızı Nesrin'e hayat veren İpek Tenolcay programda Kurtlar Vadisi ile ilgili de konuştu.

"Kurtlar Vadisi yüzünden hâlâ bana Nesrin diye sesleniyorlar" diyen 55 yaşındaki İpek Tenolcay devamında şunları söyledi:

"NESRİN'İN EN ÇOK SEVİLME SEBEBİ"

"Bana şey diyorlar işte Kurtlar Vadisi yeniden çekilse hani düşünür müsünüz? Dedim ki bu saatten sonra ancak Kurtlar Vadisi ahiret çekebilirsiniz."

Programda Kurtlar Vadisi'ne dair bir özet izleyen İpek Tenolcay "Nesrin'in en çok sevilme sebebi sanırım hep dik bir kadın olması, başını eğmeme hali en çok sevdiren hal oldu" dedi.

İpek Tenolcay kurtlar vadisi
