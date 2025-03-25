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Evrim Alasya'nın set çalışanlarına kötü davrandığı iddia edilmişti! 'Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısından açıklama gecikmedi

SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Gold Film, Evrim Alasya hakkında çıkan iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Evrim Alasya'nın set çalışanlarına kötü davrandığı iddia edilmişti! 'Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısından açıklama gecikmedi
Öznur Yaslı İkier

Show Tv'nin ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti oyuncuları Sevim Erdoğan ve Bahtiyar Memili geçtiğimiz günlerde bir programa konuk olmuş ve açıklamalarıyla dikkat çekmişti.

'Sette egolu oyuncu var mı?' sorusuna düşünmeden 'Var' yanıtı veren ünlü isimlerin bu çıkışı sosyal medyada yankı uyandırmış ve bu ismin dizinin Kıvılcım'ı Evrim Alasya olabileceği iddiaları gündeme gelmişti.

EVRİM 2

Ünlü oyuncu hakkında bu iddialar hızla yayılırken Kızılcık Şerbeti dizisinin yapım şirketi Gold Film, sosyal medya hesaplarından yazılı bir açıklama yaptı.

YAPIM ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Açıklamada da 'Geçtiğimiz günlerde Kızılcık Şerbeti oyuncuları Sevim Erdoğan ve Bahtiyar Memili, Gold Film’in onayı ve bilgisi olmadan bir magazin programına konuk olmuşlardır. Maalesef bu maksadını aşan röportaj yayınının ardından bugün değerli oyuncumuz Evrim Alasya hakkında gerçeği yansıtmayan, asılsız haberlerin yapıldığını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Kızılcık Şerbeti’nin 3.yılında da Evrim Alasya ile hem oyuncularımız hem ekibimiz hem de bizler prensipli, disiplinli ve son derece uyumlu bir şekilde çalıştığımızı özellikle belirtmek isteriz.. Yayınlanan haberin gerçeği yansıtmadığını ve bu haberlere itibar edilmemesini rica ederiz.. Kamuoyuna duyurulur.. Saygılarımızla, GOLD FİLM…” ifadeleri yer aldı.

gold film

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Anahtar Kelimeler:
Evrim Alasya Kızılcık Şerbeti
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