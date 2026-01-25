MAGAZİN

Evrim Alasya sevgilisiyle sahneye çıktı, şarkı söyledi: Profesyonel değilim

Sevgilisi Emre Kınay ile sahne aldığı bir mekânda şarkı söyleyen Evrim Alasya, samimi açıklamalarda bulundu. Kızılçık Şerbeti oyuncusu "Şarkı söylemeyi çok seviyorum ama profesyonel değilim" dedi.

Bir süredir Emre Kınay ile aşk yaşayan Kızılcık Şerbeti oyuncusu Evrim Alasya bir mekânda sahne aldı. Öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Evrim Alasya; "Emre Kınay ile daha önce bir oyun oynamıştık orada birlikte şarkı söylüyorduk, sonradan düşündük; 'Birlikte bir konser verelim' fikri 5 - 6 sene öncesinde çıktı" ifadelerini kullandı.4
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Evrim Alasya ardından; "Zaten Emre konser yapıyordu, oyunculuk dışında solist tarafı da var. Ben eskiciyim 1990'lar 1980'leri seviyorum. Emre ile beraber söylerken genelde 1990'lar söylüyoruz. Sezen Aksu'nun 'Haydi Gel Benimle Ol' şarkısını çok seviyorum, severekte okuyorum. Sezen tabii en başta favori parçalarımın arasında" diye konuştu.

Bu konuda profesyonel olmadığını belirten Evrim Alasya, sözlerini şöyle tamamladı: "Bakın arkadaşlar ben şarkı söylemeyi çok seviyorum ama profesyonel değilim. İnsanlar sesimi beğeniyor, şimdiye dek kötü bir şey duymadım. Bir şekilde 'Alan memnun, satan memnun' diyelim. Profesyonel olmak isterim, neden olmasın. Emre olsun arkadaşlarım olsun bana devamlı zorla şarkı söyletiyorlar. Ben aslında hiçbir şey yapmıyorum fakat bu iş albüme doğru gidiyor olursa da güzel olur.

