Facia geliyorum demiş! Grand Kartal Otel'deki ihmaller 40 gün önce madde madde listelenmiş! Kübra Par tek tek anlattı

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden Bolu Kartalkaya’da bulunan, geceliği 32 bin liraya kadar çıkan Grand Kartal Otel’de çıkan yangın faciaya dönüştü.

12 katlı, dış cephesi ahşap kaplama olan otelde restoran bölümünde başladığı belirlenen yangında alevler hızla yayıldı. Yarıyıl tatili nedeniyle doluluk oranının yüzde 80-90 civarında olduğu öğrenilen ve 238 kişinin konakladığı otelde yangın nedeniyle 78 kişi hayatını kaybetti.

Grand Kartal Otel faciasının ardından yürütülen soruşturma ve hasar tespit çalışmaları devam ederken Gazeteci Kübra Par canlı yayındaki açıklamalarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kübra Par 'Otelin sahibi nesi var nesi yok 40 gün önceden bal gibi biliyormuş' diyerek canlı yayında Grand Kartal Otel'deki ihmalleri tek tek sıraladı.

Kübra Par'ın canlı yayındaki açıklamaları şöyle; ''Bundan 9 gün önce Bolu Belediyesi İtfaiyesi restorana 'Evet siz uygunsunuz raporu' veriyor fakat 40 gün önce isteyen otelin kendisi. Belediye gidip denetlemiyor çünkü bir çevre raporu almak isyorlar. Bunun için belediyeden bir yangın raporu almaları gerekiyor. Orada ise asıl durum Bolu Belediyesi tarafından acayip bir şekilde itfaiye tarafından madde madde bu skandalın yaşanacağı söylenmiş aslında...

'40 GÜN ÖNCEKİ RAPORDA VAR'

Bugün konuştuğumuz pek çok madde bu raporda yer almış. Bütün sorunlar 40 gün önceki raporda var. Diyorlar ki 'Olmaz bu otele biz yangın ruhsatı veremeyiz.'

'BAL GİBİ BİLİYORMUŞ'

Ancak otel sürdürülebilirlik belgesini alabilmek için bu dilekçeyi geri çekiyor ve özel bir kuruluştan o raporu alıyorlar. Aslında yani otelin sahibi nesi var nesi yok 40 gün önceden bal gibi biliyormuş. Skandalın yaşanacağı biliniyormuş. Bolu İtfaiyesi 40 gün önce olmaz bu iş dediği raporu vermiş ama 9 gün öncede restorana 'siz tamam açabilirsiniz' demiş. İşin özeti ne aslında biliyor musunuz? Muhtemelen bu işlerde başka işler dönüyor.'

Kübra Par'ın açıklamalarına sosyal medyada; 'her kelimesi doğru', 'tepsit gibi tespit' şeklinde yorumlar yapıldı.