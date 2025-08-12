MAGAZİN

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit boşanıyor mu? Son hamlesi şaşırttı! Önce sildi sonra geri ekledi...

Dizilerden ve reklamlardan aldıkları paralarla gündeme gelen ünlü çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit bu defa bambaşka bir olay ile dikkat çekti. Fahriye Evcen'in Instagram hesabında yaptığı değişiklik kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Evcen'in hamleleri boşanma iddialarını gündeme getirdi.

Öznur Yaslı İkier

"Çalıkuşu" dizisinin setinde tanışan ve zaman içerisinde arkadaşlıkları aşka dönüşen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti 2017 yılında nikah masasına oturmuştu.

Oyuncu çift ilk çocukları Karan'ı 2019 yılında, ikinci çocukları Kerem'i ise 2023 yılında kucaklarına aldı. Şimdilerde mutlu aile pozları ile adlarından sıkça söz ettiren ünlü çift kazançlarıyla da çok konuşuluyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem olan ünlü çift bu defa bambaşka bir konu ile gündeme geldi.

Sosyal medyada oldukça aktif olan Fahriye Evcen’in Instagram hesabında yaptığı küçük ama dikkat çekici bir değişiklik, boşanma iddialarının fitilini ateşledi.

SON HAMLESİ ŞAŞIRTTI

13,7 milyon takipçiye sahip olan Evcen, profilinde yer alan “Özçivit” soyadını kaldırdı. Bu hamle sonrası sosyal medyada, “Boşanıyorlar mı?” sorusu gündeme geldi.

Henüz çift cephesinden resmi bir açıklama gelmezken, Evcen'in profiline soyadını profile koyduğu görüldü.

